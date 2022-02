퍼피유, 무선 청소기 ‘T12 Plus Rinse’ 공식 런칭

글로벌 청소기 전문 브랜드 퍼피유에서 2in1 프리미엄 무선 청소기 T12 Plus Rinse를 런칭했다.

T12 Plus Rinse는 먼지 진공 흡입은 물론 물걸레 청소까지 동시에 할 수 있는 회전식 물걸레 무선 진공 청소기다. 3000pa의 강력한 흡입력을 바탕으로 미세먼지 차단 시스템까지 갖추어 소비자의 주목을 받은 바 있다.

T12 Plus Rinse는 이미 1차 물량 300대가 빠르게 완판되었으며, 현재 진행하고 있는 2차 물량 역시 뜨거운 반응이 잇따르며 빠른 품절이 예상된다고 관계자는 전했다.

해당 제품은 스마트 OLED 디스플레이를 탑재하여 각종 설비 상태를 표시할 수 있고, 자석 부착식 먼지통으로 깔끔한 분리 청소를 할 수 있다.

스마트 적외선 먼지 감지 시스템을 통해 흡입 세기를 자동으로 조절하는 것이 가능하며, 물세척이 가능하기 때문에 더욱 위생적이며 에코모드에서 최장 70분까지 사용가능 하다.

퍼피유 관계자는 "퍼피유는 지난 1999년부터 23년 간 꾸준히 청소기만을 연구하고 생산해 왔다."며, "이번에 런칭한 T12 Plus Rinse는 유선 청소기와 무선 청소기, 그리고 물걸레 청소기의 단점을 보완하고 장점만을 추려 합친 제품으로, 다양한 기능성에 흡입력까지 갖추어 더 많은 소비자들이 주목하는 듯하다"고 전했다.

이어 "퍼피유는 앞으로도 소비자를 위한 다양한 형태, 업그레이드된 기술의 프리미엄 무선 청소기를 꾸준히 선보일 생각이다. 이번에 절찬리 판매 중인 T12 Plus Rinse에도 많은 관심 바란다"고 덧붙였다.

한편, 퍼피유는 현재 온라인 유통 채널을 통해 한국을 비롯한 총 86개국 해외로 청소기를 수출 중이다. 이 가운데 새로 출시한 T12 Plus Rinse 프리미엄 무선 청소기는 퍼피유 네이버 공식 스토어를 통해 구매 가능하다.

정진 기자 jung93@asiae.co.kr