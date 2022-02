'비대면 거래 급증' 서울시, 생활 밀착형 물류서비스 3개 시범사업

'우리동네 택배배송' 거점 만들고 '전통시장 당일·새벽배송'

‘우리동네 공동배송센터’ 5개소 시범조성…배달효율↑, 청년일자리 창출, 교통·환경문제 개선

[아시아경제 임철영 기자] 코로나19 이후 비대면 거래가 급증하면서 택배 물량이 연간 34억 개로 5년 새 2배 가까이 증가한 가운데 서울시가 택배 배송의 효율을 높이고 일자리까지 창출할 수 있는 새로운 물류시스템을 구축한다.

8일 서울시는 변화된 시대와 수요에 대응하기 위한 생활 밀착형 새로운 물류혁신을 본격 추진한다고 밝혔다. ▲‘우리동네 공동배송센터’ 조성 ▲‘우리시장 신선상품 빠른배송’ 서비스 ▲서울시청 내 로봇택배 도입 등 3개 핵심 시범사업을 상반기에 시작한다.

우선 집 근처 소규모 물류거점인 ‘우리동네 공동배송센터’를 시범적으로 구축한다. 여러 개 택배사별로 모든 가정에 각각 배송하는 방식이 아닌 택배사가 ‘우리동네 공동배송센터’로 택배를 배송하면 청년 배송인력이 소비자가 원하는 시간에 한 번에 배송하는 체계가 도입된다. ‘우리동네 공동배송센터’는 마을활력소 등 주민들이 이용하는 커뮤니티 시설 및 유휴부지 등에 조성된다. 센터에서 최종 배송지까지 배송을 담당할 인력은 자치구의 지역 청년 일자리를 활용해 채용할 계획이다.

택배사업자들은 ‘우리동네 공동배송센터’까지만 배송하면 되기 때문에 배송업무의 효율성이 좋아지며 화물차가 아파트 단지 내부나 골목 구석구석을 다니지 않아도 돼 교통·환경 개선 효과도 기대된다. 또한 센터에서 최종 배송지까지는 친환경 수단을 활용함으로써 시민 일상과 관련 산업 전반에 걸쳐 긍정적인 영향을 미칠 것으로 시는 기대하고 있다.

‘우리시장 신선상품 빠른배송’ 서비스는 소비자가 모바일 앱 등으로 주문하면 전통시장에 갓 들어온 육류, 회, 과일 같은 싱싱한 신선상품을 서울 전역으로 당일·새벽배송하는 서비스다. 시민들은 저렴하고 품질좋은 전통시장의 농·수·축산물을 빠르고 신선하게 배송받을 수 있고, 소상공인은 유통 창구를 확대할 수 있는 상생모델이다.

이에 서울시는 신선상품의 빠른배송을 위한 핵심시설인 ‘마이크로풀필먼트센터(MFC)’를 시장 내 유휴공간에 조성한다. 실제 주문· 판매는 민간 플랫폼을 통해 이뤄진다. 물류기업과 스타트업 등이 자체 모바일 유통·보관·배달 플랫폼을 통해 주문이 들어온 상품을 ‘마이크로풀필먼트센터(MFC)’에서 즉시 출고해 새벽, 당일, 반일 내 배달한다. 시는 우선 올해 노량진 수산시장, 마장동 축산물시장 등을 중심으로 시범사업을 추진하고 성과분석 등을 통해 향후 지역 기반의 소규모 재래시장까지 사업 대상지를 확대할 계획이다.

서울시는 5월부터 서울시청 내부를 로봇기사가 누비며 택배·우편물을 각 부서로 배달하는 서비스를 시범운영한다. 로봇택배 기술은 물류기업 및 스타트업이 개발한 것으로, 서울시청이 로봇 등 4차산업혁명 기술을 활용한 물류기술 검증을 위한 테스트베드가 되는 것이다.

서울시는 이번 시범사업을 민간·공공 간 협업으로 성공적으로 추진하기 위해 '2022년 서울시 스마트 도시물류 기반조성 지원사업' 참여기관 모집 공고를 진행 중이다. 혁신 기업과 스타트업을 선발함은 물론 창의적인 물류 발전 방안을 발굴해 적극 지원할 계획이다.

백 호 서울시 도시교통실장은 “변화하는 소비양상에 따라 시민들의 생활편리에 밀접한 물류 서비스도 다양한 발전이 요구되는 시대”라며 “비효율적인 배송체계는 개선하고, 첨단 기술은 빠르게 도입하는 등 경쟁력 높은 상생·혁신 도시물류 모델을 조성하는데 다각도의 지원을 아끼지 않을 것”이라고 말했다.

임철영 기자 cylim@asiae.co.kr