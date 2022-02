[올림픽]석연치 않은 판정 난무…中 홈 이점 세 번 기대어 金·銀

쇼트트랙 남자 1000m 결승 1위 골인 리우 샤오린 옐로우카드

준결승서 1위 골인 황대헌·2위 골인 이준서 모두 페널티 적용

런쯔웨이·리원룽 금·은메달…노골적으로 상대 왼팔 당기고도 무사

중국이 석연치 않은 판정에 연달아 기대어 2022년 베이징 동계올림픽 쇼트트랙 남자 1000m 금·은메달을 가져갔다. 중국 런쯔웨이는 7일 중국 베이징 캐피털 실내경기장에서 열린 쇼트트랙 남자 1000m 결승에서 1분26초768에 레이스를 마쳐 금메달을 목에 걸었다. 리원룽은 1분29초917의 기록으로 은메달을 땄다.

두 선수는 첫 번째와 두 번째로 결승선을 통과하지 못했다. 헝가리 리우 샤오린 산드로의 스피드에 시종일관 밀렸다. 하지만 심판진은 비디오 판독 끝에 리우 샤오린에게 페널티를 두 번 부여하고 옐로우카드를 선언했다. 그렇게 금메달의 주인공은 런쯔웨이로 바뀌었다. 결승선을 통과하기 직전 노골적으로 리우 샤오린의 왼팔을 잡아당겼으나 페널티는커녕 시상대 꼭대기에 올랐다. 동메달은 리우 샤오린의 동생 리우 사오앙(1분35초693)에게 돌아갔다.

은메달을 딴 리원룽은 황대헌(강원도청)의 실격으로 결승 티켓을 가져간 주인공이다. 황대헌은 앞서 열린 남자 1000m 준결승 1조에서 선두로 결승선을 통과했다. 결승선을 네 바퀴 남기고 인코스를 절묘하게 공략해 런쯔웨이, 리원룽을 한꺼번에 따돌렸다. 황대헌은 여유롭게 선두를 유지하며 그대로 결승선을 통과했다. 하지만 심판진은 비디오 판독을 진행하고 페널티를 부여했다. 선두로 치고 나서는 과정에서 레인을 늦게 변경했다고 판단했다. 이 과정에서 문제가 될 만한 접촉은 일어나지 않았다. 중국 선수들의 진로에 방해되는 행위도 없었다. 박승희 SBS 해설위원은 "아무런 방해가 없는 플레이였다"며 "리원룽은 홀로 중심을 잃었고, 오히려 황대헌이 제치는 과정에서 손을 썼다"고 지적했다.

준결승 2조에 나선 이준서(한국체대)도 비슷하게 쓴잔을 마셨다. 두 번째로 결승선을 통과했으나 페널티를 받아 탈락했다. 심판진은 그가 헝가리 리우 사오앙과 접촉하는 과정에서 레인을 변경하다 반칙을 범했다고 판단했다. 별다른 충돌 없이 안정적인 레이스를 펼친 이준서는 허망한 듯 고개를 떨군 채 조용히 믹스트존을 빠져나갔다. 황대헌도 "나중에 할게요"라는 말만 남기도 경기장을 나갔다.

두 선수의 탈락으로 중국은 결승 진출권을 두 장 더 챙겼다. 리우 샤오린·리우 사오앙 형제와 맞붙은 결승에서 레이스를 유리하게 운영할 수 있었다. 하지만 리우 사오린의 스피드를 따라잡지 못했고, 결국 또 한번 홈 어드벤티지에 기대어 금·은메달을 가져갔다.

이종길 기자 leemean@asiae.co.kr