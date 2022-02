'푸들 21마리 입양 후 살해' 40대男 검찰 송치…"아내와의 갈등에 범행"

18마리 학대·살해 추정

발견된 푸들 사체는 12구

[아시아경제 나예은 기자] 개 21마리를 입양한 뒤 잔혹하게 학대하고 살해한 혐의를 받는 40대 남성 A씨가 검찰에 넘겨졌다.

전북경찰청은 7일 동물보호법위반 혐의로 A씨(41)를 불구속 송치했다고 밝혔다. A씨는 지난해 3월부터 10월까지 푸들 21마리를 입양해 13마리를 학대한 뒤 아파트 화단 등에 사체를 유기한 혐의를 받고 있다.

조사 결과 입양한 21마리 푸들 중 2마리를 선호하는 종이 아니라는 이유로 파양했으며 1마리는 입양 과정에서 견주 집으로 되돌아갔다. 경찰은 남은 18마리 중 피해자(전 견주)가 확인된 13마리에 대해서만 혐의를 적용했으며 나머지 5마리는 피해자가 확인되지 않아 공소 유지 차원에서 제외했다.

경찰에 따르면 공기업에서 근무하던 A씨는 전북지역으로 발령이 난 뒤 군산에 있는 사택과 경기도 자택을 오가며 지내왔으며, 전국 각지에서 소형견을 군산 사택으로 입양해 와 학대한 것으로 드러났다.

사건을 접수한 경찰은 지난해 12월2일 A씨가 아파트 화단 곳곳을 파헤치는 등 증거를 인멸하기 위한 행동을 보인 것을 이유로 그를 긴급체포했다. 이후 수색견과 기동경찰대를 동원해 A씨가 거주하는 아파트 단지 수색에 나섰다.

그 결과 푸들 사체 12구를 발견했다. 사망했을 것으로 추정되는 18마리 중 12마리의 사체를 찾았지만 나머지 6구의 푸들 사체는 발견하지 못했다.

A씨의 범행 동기는 가정불화로 인한 푸들에 대한 증오에서 시작된 것으로 조사됐다.

경찰관계자는 "가정불화를 겪고 있던 A씨가 (부인이 키우는) 푸들에 대한 증오에서 이같은 범행을 저지른 것으로 확인됐다"면서 "피의자 조사를 통해 이같은 내용의 진술을 확보했으며, 사건을 마무리하고 검찰에 송치했다"고 말했다.

한편 경찰의 수사가 시작되자 A씨가 재직하던 회사는 그를 보직 해임했으며 최근 파면된 것으로 알려졌다. A씨는 경찰 수사를 받는 기간 심신미약을 주장, 정신병원 치료를 받기도 한 것으로도 전해졌다.

나예은 기자 nye8707@asiae.co.kr