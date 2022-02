국민의힘, 서울 종로 '전략 공천' 결정… 서울 서초·충북 청주 경선 치른다

경기 안성에는 김학용 전 의원 단수 추천

[아시아경제 박준이 기자] 국민의힘이 오는 3월9일 치러질 국회의원 재보궐 선거에서 서울 종로 지역에 전략 공천을 하기로 결정했다. 경기 안성에는 단수 후보 추천을, 서울 서초갑과 충북 청주 상당에는 경선 후보를 내기로 했다.

국민의힘 공천관리위원회는 7일 오후 공관위 4차 회의를 열어 이같이 결정했다.

공관위 결정 사항에 따르면 서울 종로구는 전략 공천인 '우선 추천 지역'으로 선정됐다. 공천 후보는 추후 논의할 예정이다.

경기 안성시는 18~20대 국회의원을 지낸 김학용 전 의원으로 단수 후보자 추천을 한다.

경선 지역으로는 서울 서초구갑과 충북 청주 상당 지역이 결정됐다. 서초갑에는 이혜훈 전 의원, 전옥현 전 국정원 제1차장, 전희경 전 국민의힘 서초구갑 당협위원장, 정미경 국민의힘 최고위원, 조은희 전 서초구청장 등 5명의 후보자를 낸다. 서초갑의 경우 과반 득표자가 없을 시 상위 1,2위 득표자를 대상으로 결선 경선을 실시할 계획이다.

청주 상당에는 김기윤 변호사, 윤갑근 전 대구고등검찰청 검사장, 정우택 전 의원 등 3명이 출마한다.

경선은 오는 10일 실시하며 당원 선거인단 투표 50%와 국민여론조사 50%를 합산해 최종 득표율을 산출하게 된다.

