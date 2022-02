'불법 흥신소' 말고 '셜록홈즈·루팡'…이재명 "공인탐정 자격증 제도 도입"

이재명 대선 후보, 65번째 소확행 공약

"탐정업법 도입 합법적 사실 조사 서비스 제공"

[아시아경제 오주연 기자] 이재명 더불어민주당 대선 후보가 7일 "공인탐정 제도를 통해 국민에게 안전한 사실조사 서비스를 제공하겠다"고 밝혔다.

이날 이 후보는 65번째 소확행(소소하지만 확실한 행복) 공약으로 '공인탐정 자격증 제도 도입'을 약속했다.

이 후보는 "어린 시절 추리 소설을 읽은 독자라면 왜 우리나라엔 셜록 홈즈, 아르센 루팡 같은 명탐정이 없을까 생각해보셨을 것"이라며 "대한민국은 경제협력개발기구(OECD) 국가 중 유일하게 탐정제도가 없기 때문"이라고 설명했다.

그는 "외국은 공인탐정제를 통해 미아나 실종자 찾기, 수사나 변호사 조력 전 사실조사 등에 상당한 효과를 거두고 있다"면서 "반면 우리는 제도의 공백 속에 난립한 흥신소와 심부름센터의 크고 작은 불법행위가 사회적 문제가 되곤 한다"고 지적했다.

이에 따라 이 후보는 일정 수준의 지식과 능력을 갖추고, 불법행위 전력이 없는 사람을 대상으로 '공인탐정 자격증 제도'를 도입하겠다고 했다.

또한 "실종자 수색, 물건의 소재 파악, 개인의 권리보호나 피해 조사 등 업무범위를 명확히 규정하고 지키도록 엄격히 운영하겠다"고 강조했다.

그러면서 "공권력과 권리보장의 사각지대를 메울 수 있는 제도가 되도록 제대로 운영하겠다"고 덧붙였다.

오주연 기자 moon170@asiae.co.kr