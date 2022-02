모제림 T.H.C, ‘파워드 바이 모제림’ 샴푸 선보여

토털 스캘프 & 헤어 전문 브랜드 모제림 T.H.C(MOJELIM T.H.C)는 두피와 모발 힘을 키워주는 ‘파워드 바이 모제림 샴푸(맨 부스팅 샴푸)’를 출시했다고 밝혔다.

모제림의 25년간 축적된 데이터 베이스를 기본으로 만들어진 '파워드 바이 모제림 샴푸'는 두피와 모발을 강화하는 자연 유래 성분을 함유하고 실리콘, 알러지 유발 성분을 배제해 만든 샴푸다.

두피 건강 및 모발 생성 촉진을 돕는 부활초와 검은콩 추출물을 비롯해 특허성분 육미지황을 함유하고 있으며, 강력한 자연 유래 세정 성분과 중금속 제거 성분(EXO-P)이 두피에 쌓인 노폐물과 유해 물질을 효과적으로 제거해준다.

모제림 T.H.C 관계자는 “두피 케어의 시작은 제대로 된 샴푸를 사용하는 것에서 시작한다. 두피 모발 전문가들이 만든 샴푸를 통해 많은 고객이 건강한 두피와 모발로 더 건강하고 자신감 넘치는 삶을 살길 바란다”라고 밝혔다.

한편, 모제림 T.H.C는 파워드 바이 모제림 샴푸 런칭 기념 이벤트를 진행하고 있다.

정진 기자 jung93@asiae.co.kr