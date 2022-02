CJ온스타일, 파리 여행 명소 '몽쥬약국' 입점…모바일 라이브

프랑스 대형 드럭스토어 '몽쥬약국'과 국내 모바일 스토어 단독 입점

이달 CJ온스타일 앱내 '몽쥬 기획전', '몽쥬 모바일 라이브' 서비스 오픈

[아시아경제 김유리 기자] CJ온스타일은 프랑스 대형 드럭스토어 '몽쥬(Monge)약국'의 모바일 스토어 입점에 성공해 독점 모바일 라이브 방송을 진행한다고 7일 밝혔다. 오는 9일 CJ온스타일 애플리케이션(앱) 내 '프랑스 몽쥬 테마 기획전'을 오픈하고 17일부터 월 2회 이상 이원 생중계 형태로 모바일 라이브 방송을 진행한다.

몽쥬약국은 프랑스를 대표하는 더마코스메틱 화장품을 판매하는 드럭스토어로 일반 드럭스토어에서는 취급하지 않는 럭셔리 화장품, 향수 등도 선보인다. 한국인의 파리 여행 관광 명소로도 유명하다. 세계적으로 인기 있는 프랑스 화장품을 저렴하게 구입할 수 있다는 점, 관세 면제, 샘플 증정 등 다양한 혜택을 제공한다는 점이 특징이다. CJ온스타일은 "갈수록 고조되는 해외여행 쇼핑에 대한 고객 갈증을 해소하고자 이번 독점 입점을 추진하게 됐다"고 말했다.

이번 몽쥬약국 모바일 라이브는 파리 지역 내 가장 큰 규모의 매장인 몽쥬약국 노트르담 지점에서 진행된다. 몽쥬약국 현지 직원 2명과 한국에 있는 CJ온스타일의 쇼호스트가 영상 통화 형태로 이원 생중계를 진행하며 가상 파리 여행을 떠날 예정이다. 마치 파리에 있는 듯한 생생한 현장감, 진솔한 제품 상담 및 쌍방향 소통 등으로 실제 매장을 방문하는 것 못지않은 즐거움을 제공한다.

이번 첫 방송에서는 프리미엄 스킨케어 브랜드인 '달팡' 특집전을 선보인다. ▲인트랄 세트 ▲엑스카쥬 세트 ▲아로마 오일 세트 등 달팡 베스트셀러 특별 세트가 준비됐다. 파리 몽쥬약국의 현지 판매가에 구매할 수 있으며 입점을 기념해 방송 당일에는 무료 배송, 카드 청구 할인 및 주문 후 적립금 10% 지급, 구매 고객 경품 증정 등도 마련했다. 150달러 미만 주문에 한해 관세 면제 혜택도 적용된다. 향후에는 단일 브랜드 판매뿐만 아니라 테마전 형태로 몽쥬약국에 입점된 다양한 브랜드를 선보일 예정이다.

9일에는 모바일 라이브 방송에 앞서 CJ온스타일 앱내 '프랑스 몽쥬 테마 기획전'도 오픈한다. 몽쥬 테마 기획전에서는 30일 동안 방송 혜택가로 제품을 구매할 수 있다.

김년경 CJ온스타일 뷰티 사업 팀장은 "파리지엔 뷰티를 대표하는 몽쥬약국과 손잡고 고객들에게 차별화된 쇼핑 경험을 제공할 수 있어 기쁘다"며 "몽쥬약국을 통해 국내에서 이미 알려진 달팡, 빠이요, 바이오더마 등 인기 브랜드뿐만 아니라 파리 트렌드를 반영한 다양한 신규 브랜드를 특별한 혜택에 선보일 예정"이라고 말했다.

김유리 기자 yr61@asiae.co.kr