㈜베지스타, 글로벌 식품안전 경영시스템 ‘FSSC22000’ 인증

2022년 01월, 베지스타는 글로벌 식품안전 경영시스템 ‘FSSC22000(Food Safety System Certification 22000)’ 인증을 획득하였다.

FSSC22000은 글로벌 유럽식품협회 '네슬레', '크래프트', '다논', '유니레버' 등에서 개발 및 국제식품안전협회(GFSI)로부터 공식 인정받은 식품안전시스템 국제표준규격이다. 기존 HACCP, ISO22000 등 식품안전경영을 위한 요건에 국제식품안전협회의 권고사항을 추가 반영하였다. 30여 항목인 경영책임, 자원관리, 청소와 살균, 제품 리콜 절차 등에 대한 철저한 심사로 인증되며 식품 부문에서 가공, 제조, 포장, 보관, 운송, 유통, 취급, 판매, 공급 과정에 대한 안전을 입증하는 글로벌 식품안전 시스템이다.

FSSC22000은 전 세계 154개 국가 2만3백여 업체가 인증 받았으며, 그중에서도 미국과 유럽, 아시아권에 위치한 주요 식품 시장에서 높은 비중을 차지하고 있다. 해외 유명 기업 중 에는 코카콜라, 네슬레 등이 있으며, 국내에는 오리온, 롯데, 농심 등의 식품 기업들이 모두 FSSC22000 인증을 취득하고 있다. 그라놀로지도 국내 그래놀라 브랜드로는 최초이다.

현재 베지스타는 약 1,200평 규모의 제1인천공장을 운영하고 있다. 가동 1년 만에 매출액 약 300억원을 달성하였으며, 국내 1위 신선편이(농산물 전처리) 스타트업으로 불리고 있다.

베지스타 한형석 대표는 “신선편이(전처리) 외에도 샐러드, 밀키트, 비건 등 다양한 제품을 통해 고객사들의 니즈를 충족시키고 있으며, 무엇보다도 식품안전을 생산의 제1원칙으로 삼고 있다”라고 하였으며, 이러한 원칙을 준수하고자 엄격한 기준의 FSSC22000 인증을 획득하였다고 전했다.

또한 그는 “이번 FSSC22000 인증획득으로 국내 신선편이 시장에서 1위를 굳건히 하게 되었으며, 동남아 등 해외시장 진출에 탄력을 받을 것으로 예상된다”고 덧붙였다.

정진 기자 jung93@asiae.co.kr