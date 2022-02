자가검사키트, 1000만명분 더 풀린다…"가격 폭리 엄정 대응"

식약처, 6일부터 일주일간 추가공급

총 5개사 5종의 자가검사키트 사용 가능

[아시아경제 기하영 기자]식품의약품안전처가 다음 주부터 일주일간 개인이 구매 가능한 코로나19 자가검사키트 1000만명분을 추가로 공급한다.

식약처는 5일 이러한 자가검사키트 공급계획을 밝혔다. 이는 지난달 29일부터 공급된 960만명분 이후로 추가 공급되는 물량이다. 오는 6일부터 12일까지 약국 508만명분과 온라인쇼핑몰 492만명분이 순차적으로 공급될 예정이다.

지난 3일부터 60세 이상, 밀접접촉자 등 고위험군을 제외한 일반인은 코로나19 증상 의심 시 신속항원검사를 우선적으로 받게되면서 자가검사키트 수요도 높아지고 있다. 일선 약국과 온라인쇼핑몰 등에선 자가검사키트 품귀현상도 빚어지고 있다.

정부는 자가검사키트 생산업체과 긴밀하게 협의해 충분한 물량이 국내에 공급될 수 있도록 관리하겠다는 입장이다. 이기일 중앙재난안전대책본부 제1통제관은 전일 중대본 정례브리핑에서 "2월과 3월에도 검사 수요에 충분한 물량이 공급될 수 있도록 공급량을 추가로 확보하겠다"며 "신규 생산업체의 허가를 조속히 추진하고, 기존 계획된 수출 물량과 일정을 조정해 국내 유통 제품을 우선적으로 확보하고 국내 물량이 부족한 경우에는 수출 제한도 검토하겠다"고 말했다.

식약처 역시 자가검사키트 제품을 추가로 허가하고 가격 교란 행위 등에 대해서도 강력하게 대응하고 있다. 전일 식약처는 젠바디와 수젠텍 자가검사키트를 추가로 허가했다. 이에 따라 국내에서는 기존 에스디바이오센서, 휴마시스, 래피젠 제품을 포함해 총 5개사 5종의 자가검사키트를 사용할 수 있게 됐다.

자가검사키트가 '공중보건 위기대응 의료제품'으로 지정됨에 따라 자가검사키트의 판매량, 가격 등이 상시적으로 모니터링된다. 온라인쇼핑몰에서 일부 판매자들이 자가검사키트로 폭리를 취하고 있는 행위에 대해서도 게시물 차단 등 조치가 취해졌다.

식약처 관계자는 "앞으로도 지속적으로 자가검사키트 공급 물량을 충분히 확보해 공급할 예정"이라며 "개인이 과다하게 구매하실 필요가 없고 보건소 선별진료소 방문 시 무료로도 검사가 가능하다"고 말했다.

한편, 자가검사키트 결과가 양성일 경우 선별진료소 등을 방문해 유전자 검사(PCR)를 받아야한다. 이 때 사용한 검사키트는 제품에 동봉된 봉투에 밀봉한 뒤 선별진료소에 들고 가서 처리해야 한다.

기하영 기자 hykii@asiae.co.kr