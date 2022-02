[아시아경제 호남취재본부 박진형 기자] 광주광역시 동구 소재의 한 대학병원 탈의실에서 몰래카메라가 발견돼 경찰이 수사에 나섰다.

5일 병원 등에 따르면 남자 간호사 A씨가 여자 간호사 탈의실에 휴대전화 한 대를 설치한 것으로 확인됐다.

휴대전화는 상자에 숨겨져 있었으며 지난달 말에 발견돼 사건이 불거졌다.

병원 측은 사실을 인지한 후 수사기관에 신고했다.

현재 A씨는 사직서를 제출하고 출근하지 않는 것으로 전해졌다.

경찰은 불법 영상 촬영 및 추가 카메라 설치 여부를 조사 중이다.

호남취재본부 박진형 기자 bless4ya@asiae.co.kr