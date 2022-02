장수막걸리 제조사 올해로 60주년… 1분에 380병 팔았다

[아시아경제 구은모 기자] 국내 막걸리 업계 1위 ‘장수 생막걸리’로 유명한 서울탁주제조협회가 설립 60주년을 맞았다. 5일 업계에 따르면 서울탁주제조협회는 구한말 이전부터 운영하던 서울지역 양조장들이 1962년 2월1일 서울주조협회를 만들며 시작됐다. 이후 1980년 서울탁주제조협회로 이름을 바꿨고, 2009년 협회 산하에 서울장수를 설립했다.

서울장수의 대표 제품인 장수 생막걸리는 작년에만 2억병이 팔리며 ‘국민 막걸리’로 자리 잡았다. 1분에 380.5병씩 팔린 셈이다. 남도희 한국막걸리협회 사무국장은 “막걸리는 지역성이 굉장히 강한 술”이라며 “서울장수도 서울·경기라는 최대 시장을 토대로 꾸준히 높은 점유율을 유지하고 있다”고 설명했다. 막걸리는 과거 제품의 변질을 막기 위해 생산지역 내에서만 소비하도록 판매를 제한했다. 냉장유통 기술이 발전하면서 2000년 지역판매제한이 풀렸지만 막걸리는 이후에도 생산지역에서 높은 수요를 기반으로 강세를 이어가고 있다.

1996년 출시된 장수 생막걸리는 이름처럼 살아있는 효모와 자연적으로 생성된 톡 쏘는 탄산이 특징이다. 서울장수도 이러한 신선함을 꾸준히 강점으로 강조해왔고, 소비자들도 호응했다. 회사는 ‘신선함을 사수하라’는 모토 아래 서울 지역 7개 제조장에서 생산된 막걸리를 당일 병입해 모든 소매점에 입고하고, 효모가 살아있는 열흘 동안만 판매하는 것을 원칙으로 하고 있다.

최근에는 새로운 고객층 확보에도 적극적이다. ‘홈술·혼술’ 문화 확대에 집중해 젊은 층이 관심 가질 만한 이색 신제품 등을 선보였다. 지난해 11월 GS리테일과 손잡고 출시한 ‘막사’가 대표적이다. 막사는 막걸리와 사이다를 조합해 먹는 ‘막걸리사이다’에서 착안한 제품으로 기존 막걸리보다 탄산감과 단맛이 있어 술이 약한 사람도 부담 없이 마실 수 있다.

해외 수출도 지속적으로 증가하고 있다. 서울장수는 ‘월매’, ‘장홍삼 장수막걸리’, ‘달빛유자’ 등 상대적으로 유통기한이 긴 제품을 중심으로 현재 27개국에 수출하고 있다. 서울장수 관계자는 “한류 등의 영향으로 K푸드에 대한 관심이 높아지는 가운데 저도수주 선호 트렌드로 인해 꾸준히 매출 성장세가 이어지고 있다”고 설명했다.

서울장수는 앞으로 새로운 판매 채널 확대에 나선다는 방침이다. 코로나19로 외식업계는 침체된 모습을 보이고 있지만 홈술·혼술족이 늘면서 편의점 등 신유통 채널은 지속적인 성장세에 보인 점에 주목한 것이다. 서울장수 관계자는 “사회관계망서비스(SNS) 채널 내 푸드페어링 추천을 통해 2030대와 소통하고, 시음행사를 진행하는 등 유연한 마케팅으로 장수의 충성 고객층은 물론 새로운 고객층의 입맛을 사로잡도록 노력하겠다”고 말했다.

