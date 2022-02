中올림픽 개막식에 등장한 한복…서경덕 교수 "잘못 짚어줘야"

중국 베이징 동계올림픽 개막식에서 한복이 등장한 것과 관련해 서경덕 성신여대 교수가 "중국의 문화 동북공정에 당당히 맞서 무엇이 잘못됐는지 정확히 짚어주자"고 강조했다.

4일 치러진 베이징 동계올림픽 개막식에서 한복은 사회 각계 대표, 56개 민족 대표 등이 참여해 중국 국기를 전달하는 '소시민들의 국기 전달'이라는 퍼포먼스를 펼칠 때 카메라에 포착됐다.

긴 머리를 하나로 땋아 댕기로 장식한 여성은 한복으로 보이는 분홍색 치마, 흰색 저고리를 입고 오성홍기를 전달했다.

서 교수는 5일 자신의 소셜미디어(SNS)를 통해 "우려했던 부분이 또 터지고 말았다"며 "중국의 소수민족인 조선족을 대표하기 위해 (한복을) 등장시켰다고 하더라도, (중국은) 이미 너무 많은 '한복 공정'을 지금까지 펼쳐왔다"고 지적했다.

영국 옥스퍼드 영어사전(OED)이 '한복'(hanbok)을 한국의 전통의상으로 올렸음에도 중국이 자신들 것이라며 주장하는 행태를 서 교수는 우리의 역사를 빼앗으려는 '동북공정'에 빗대 '한복 공정'이라고 부른다.

서 교수는 "베이징 동계 올림픽 유치를 기념해 중국이 제작했던 홍보 영상인 '얼음과 눈이 춤춘다'에서도 한복을 입은 무용수들이 춤을 추고 상모를 돌리는 장면이 나온다"며 "또 중국 최대 포털사이트인 바이두 백과사전에서는 '한복'은 '한푸'에서 기원했다는 잘못된 사실을 기록하고 있다"고 강조했다.

서 교수는 "우리가 분노만 할 것이 아니라 '한복은 한국의 전통 의상'이라는 진실을 전 세계에 더 널리 알려야만 한다"며 "중국의 '문화 동북공정'에 당당히 맞서 무엇이 잘못됐는지를 정확히 짚어주고, 세계인들에게 우리의 전통문화를 더 널리 소개할 좋은 기회로 삼아야만 할 것"이라고 말했다.

문제원 기자 nest2639@asiae.co.kr