속보[아시아경제 김대현 기자] 아들이 화천대유로부터 퇴직금 등 명목으로 50억원을 받아 특정범죄가중처벌법상 알선수재 혐의로 구속영장이 청구된 곽상도 전 의원에 대한 구속영장이 4일 발부됐다.

김대현 기자 kdh@asiae.co.kr