"이재명 친인척 명절 선물 준비에 의전팀 동원?" 의혹에… 與 "사비 결제"

[아시아경제 나예은 기자] 이재명 더불어민주당 대선 후보가 지난해 경기도지사 재임 당시 친인척에게 보낼 선물을 준비하는데 경기도 의전팀이 동원됐다는 의혹이 불거졌다. 민주당은 선물 구매 비용은 이 후보 사비로 지급했고, 배송 역시 업체에 맡기라는 주문이었다고 해명했다.

앞서 SBS는 경기도청 총무과 소속 5급 비서 배모씨와 7급 비서 A씨가 나눈 대화를 추가 입수했다며 A씨가 지난해 추석 전 관용차를 끌고 직접 이 후보의 친인척들에게 명절 선물을 배송했다고 보도했다.

이와 관련해 민주당 선거대책위원회 관계자는 "(선물을) 이 후보 사비로 샀고, 배송을 부탁한 것은 맞지만 직접 갖다주라고 한 것은 아니다"라고 밝혔다.

SBS는 추석 연휴를 앞둔 지난해 9월 경기도청 총무과 소속 5급 비서 배씨와 7급 직원 A씨가 나눈 텔레그램 대화 내용을 보도했다. A씨는 이 후보의 배우자 김혜경 씨의 '과잉 의전 논란'을 폭로한 전직 공무원이며, 배씨는 A씨에게 관련 지시를 한 인물이다.

보도에 따르면 배씨는 이 지사의 친인척에게 선물을 배달해야 한다면서 A씨에게 친척 명단과 주소를 전달했다. A씨는 의전팀이 준비한 선물을 직접 관용차를 이용해 배달했다고 한다.

SBS가 공개한 사진에는 '명절 선물'이라는 제목 아래 친인척과 이들이 사는 장소, 선물 품목이 적혀있다. 선물 품목은 모두 사과, 배가 들어가는 가운데 고기는 달랐다. '장모님', '2째 형님', '막내 동생'에게는 고기를 보냈고, '女(여)동생'과 '처남'에게는 과일만 보냈다. 또 고기 메모 아래에는 '등심'이라고 구체적인 부위가 나와 있다.

이중 사는 장소를 밝히지 않고 'G'라고 표기된 것도 있다. 고기라는 메모 옆에 있는 괄호 안에는 '40'이라고 적혔다. 고기 합계 가격이 115만원이라는 점으로 고려하면 40만원치 고기를 사서 보내라는 뜻으로 보인다.

A씨는 해당 메모에 따라 관용차를 타고 직접 하나하나 배달한 것으로 알려졌다. 그는 배씨에게 배달을 완료할 때마다 "놔두었다", "두었다"며 메시지를 보냈다. 배씨는 초성으로 'ㅇ'(응), 'ㅇㅋ'(오케이) 등 답을 남겼다.

민주당은 친인척 선물과 제수용품 구입에 경기도 업무추진비가 쓰이지 않았고, 비서실 직원에게 요청해 추석 선물 배송을 의뢰한 바 있지만 직접 배송해달라는 의미는 아니었다고 설명했다.

나예은 기자 nye8707@asiae.co.kr