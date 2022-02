"RE100 모르는 대선후보, 충격" vs. "설명 해 주든가"…與野 신경전 계속

RE100 두고 신경전 이어져

李 "우리나라 가장 중요한 과제"

尹 "모를 수도 있는 것 아닌가"

[아시아경제 임주형 기자] 이재명 더불어민주당 대선 후보와 윤석열 국민의힘 후보가 3일 첫 TV 토론회에서 등장한 전문 용어인 'RE100'을 두고 신경전을 벌였다. 당시 토론회에서 이 후보가 RE100을 언급하며 윤 후보를 향해 "어떻게 대응할 것인가"라고 묻자 윤 후보는 "그게 뭔가"라고 되물은 바 있다.

이 후보는 4일 서울 여의도 중앙당사에서 '우리동네공약 언박싱데이' 행사를 마친 뒤 기자들과 만난 자리에서 "전국적으로 RE100 전용 산업단지 건설은 매우 중요한 현안"이라며 "수출에 의존하는 우리나라의 가장 중요한 과제"라고 강조했다.

그러면서 "전세계적으로 350개에 이르는 글로벌 기업이 RE100을 선언해 재생에너지 100%로 생산되지 않는 물품은 생산하지도, 공급받지도 않겠다고 했다"며 "일상적 삶 속에 있는 국민이 모르는 것은 있을 수 있지만, 전환적 시대에 국가의 경제를 세워야 하는 입장에서 RE100을 모른다는 것은 상상하기 어려웠다"라고 지적했다. 전날 토론에서 RE100의 뜻을 모른다고 말한 윤 후보를 에둘러 비판한 것이다.

RE100은 '재생에너지(Renewable Energy) 100'의 약자로, 태양광·풍력 등 재생에너지만을 이용해 생산한 재화나 서비스만을 공급하는 것을 뜻한다. 영국 런던에 있는 국제 비영리기구 '더 클라이밋 그룹(The climate group)'이 지난 2014년 시작했으며, 현재까지 글로벌 기업 349곳이 RE100에 참여하기로 했다. 애플, 구글, 마이크로소프트, 인텔, SK그룹 등 국내·외의 유명 기업이 다수 포함됐다.

전날 서울 영등포구 KBS 본관 스튜디오에서 열린 첫 대선 후보 4자 TV 토론에서 RE100이 언급된 바 있다. 이날 이 후보는 윤 후보에게 "RE100에 대해서는 어떻게 대응할 생각인가"라고 묻자 윤 후보는 "RE100이 뭔가"라고 되물었다.

이에 대해 이 후보는 "재생에너지 100%"라고 설명했고, 윤 후보는 "현실적으로 가능하지 않다고 본다"라고 응수했다.

그러자 이 후보는 "전세계 유수 기업들이 이미 RE100을 채택했다"라며 "이럴 때 재생에너지 포션(비중)을 늘리지 않으면, 화석연료에 계속 의존했다가 유럽에서 탄소국경조정제도가 발동되면 어떻게 대응하려고 하나"라고 재차 물었다.

윤 후보는 "그건 석탄의 경우"라며 "꼭 재생에너지만이 아니고 원자력이나 다른 전기 에너지들인데, 탄소를 발생시키지 않는 전기 에너지만을 쓴다는 뜻이다. 그게 어떻게 재생에너지만으로 되겠나"라고 반박했다.

윤 후보는 4일 서울 잠실종합운동장 학생체육관에서 열린 '대선후보 농정비전 발표회' 참석 이후 다시 이와 관련된 질문이 나오자,"대통령이 될 사람이 RE100 이런 거 모를 수도 있는 것 아닌가"라며 "앞으로도 좀 어려운 게 있으면 설명을 해 줘가면서 하는 게 예의가 아닌가 싶다"라고 답하기도 했다.

RE100을 둘러싸고 두 후보의 신경전이 이어지는 가운데, 여야 양당에서도 공방이 펼쳐졌다.

윤호중 민주당 원내대표는 이날 오전 선거대책위원회 본부장당 회의에 참석한 자리에서 "대선후보가 RE100 자체를 모른다는 것은 충격적"이라며 "전세계 추세임에도 불구하고 현실적으로 가능하지 않다고 답한 것은 충격을 더했다. 윤 후보의 국정 운영 철학과 정책의 구체성에 대한 불안감을 넘어 불쾌감을 더한 TV토론이었다고 생각한다"라고 질타했다.

반면 정미경 국민의힘 최고위원은 이날 한 라디오 인터뷰에서 "RE100 이런 거 얘기하는데, 저도 그렇지만 그런 건 전문가가 아니면 잘 모르는 것"이라고 윤 후보를 두둔했다.

이어 "오히려 이런 것을 조금 외워 오셔서 상대방한테 얘기하는 것, 이건 굉장히 국민들에게 불쾌감을 준다"라고 꼬집었다.

임주형 기자 skepped@asiae.co.kr