롯데온, 퍼스트먼데이…“최대 20% 할인 쿠폰 제공”

[아시아경제 임춘한 기자] 롯데온은 오는 7일부터 13일까지 퍼스트먼데이를 진행한다고 6일 밝혔다.

퍼스트먼데이는 롯데온에서 매월 첫째 주 월요일에 진행하는 정기 세일로, 이후 일주일간 애프터위크를 진행해 퍼스트먼데이 수준의 할인 혜택을 이어간다. 행사 기간 최대 20% 할인 쿠폰 및 카드사별 최대 7% 할인 혜택을 제공한다.

고객이 직접 특정 브랜드를 선택해 할인 받을 수 있는 ‘브랜드 픽’ 혜택을 새롭게 준비했다. 롯데온이 선정한 인기 브랜드 10여개 중 고객이 원하는 브랜드 3개를 선택해 추가로 최대 25% 할인 쿠폰 사용이 가능하다. 브랜드 픽 혜택과 퍼스트먼데이 최대 20% 할인 쿠폰 및 최대 10% 카드 할인 혜택을 결합하면 최대 50% 수준의 할인 혜택을 받아 원하는 브랜드 상품을 구매할 수 있다.

롯데온 관계자는 “롯데백화점몰을 비롯해 다양한 브랜드가 입점해 있다는 장점을 내세워 매월 인기 브랜드를 선정해 브랜드 픽을 진행할 예정”이라며 “앞으로 더 많은 고객들이 우수한 브랜드를 합리적으로 쇼핑할 수 있길 바란다”고 말했다.

임춘한 기자 choon@asiae.co.kr