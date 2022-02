제일벽지, 합지벽지 신제품 ‘2022 해피데이’ 선봬

벽지 전문기업 제일벽지는 독창적인 디자인과 탄탄한 기술력을 바탕으로 2021년 실크벽지 ‘J’와 ‘Basic+’, 방염벽지 ‘The red’를 선보인 데 이어 2022년 합지벽지 신제품 ‘2022 Happyday(해피데이)’의 출시를 알렸다.

‘2022 Happyday’는 지루해진 일상에 홈 인테리어를 통해 즐거움을 얻기를 바라는 마음을 담아 ‘HOME &’이라는 타이틀을 부여하여 미리 선보인 견본에 비해 더 화사해진 컬러감과 더욱 섬세하고 또렷한 엠보 질감 표현으로 심미성과 시공성을 보완한 점이 특징이다.

경기 하락, 내수시장 침체 등이 이어지는 가운데서도 우수한 디자인, 우수한 품질 및 친환경적인 제품을 위한 투자를 강화하여 소비자의 건강을 고려하고 세련된 디자인도 살린 기능성 벽지를 선보인다는 방침 가운데 선보인 제품이라는 점도 눈에 띈다.

제일벽지는 2021년 6월 30일부로 KS벽지와 함께 케이에스더블유에 흡수 합병됐으며 합병 후에도 KS벽지, 제일벽지 브랜드는 지속 사용되고 있다. 특히 양 브랜드의 시너지 효과를 높여 국내 벽지분야 선두기업으로 도약해 나간다는 방침이다. 또한 케이에스더블유 디자인연구소를 통해 소비자 니즈에 맞는 신제품을 계속 개발하고 개성이 강조되는 컬러와 독창적인 디자인을 선보여나갈 예정이며, 금번 ‘2022 Happyday’도 이런 디자인연구소의 방향성이 적용됐다.

제일벽지는 이와 함께 신제품 모델들의 고유 분위기를 바탕으로 필요한 스타일에 맞는 사용제안도 함께 알렸다. 그 중 ‘Place in Art _ retro mood’ 컨셉에는 컬러풀하고 개성 있는 레트로무드의 ‘6949-6,8’, ‘6942-2’, ‘6939-4’ 제품은 집을 감각적이면서도 패브릭을 이용하여 마치 갤러리처럼 꾸미기도 하고 개인적인 스타일과 성격을 고려하여 공간을 구성하기 적절하다는 것이 업체 설명이다.

또한 ‘Life in Garden _ natural mood’ 컨셉은 내추럴한 분위기를 자아내며 휴식하기에 적절한 공간으로 꾸밀 경우 추천되도록 제작된 모델로써 뉴트럴한 컬러, 수공예 소품, 반려 식물 등을 이용하여 외부에서뿐만 아니라 집안에서도 자연이 주는 친밀감으로 심신의 안정을 얻는 공간이 될 수 있다. ‘6948-5,7’, ‘6934-2’, ‘6938-1’의 제품이 이에 해당된다.

‘House in Minimalism _ Modern mood’ 컨셉은 불필요한 것들을 제거하고 공간 자체를 남겨두는 미니멀리즘에 적절하며 히든 도어와 빌트인 주방가구 및 각진 모서리를 벗어나 곡선 형태의 부드러운 가구들과 아치 형태의 문과 조화를 이루는 ‘6947-2’, ‘6943-3’, ‘6943-6’ 제품을 제안했다.

마지막으로 ‘Dream in Playing _ kids mood’ 컨셉은 집에서 생활하는 시간이 많아진 아이들에게 파스텔 톤의 화사한 색감을 선사해 희망과 생기를 불어 넣어줄 수 있도록 하는 모델로써 ‘6946-8,9,10,11’, ‘6946-12,13’. ‘6914-1, 6946-10’의 제품이 대표적이다.

케이에스더블유 박식순 회장은 “다양한 컬러와 디자인, 소재 등으로 집을 꾸미는 시도는 무궁무진하며 그만큼 개성을 살린 긍정적인 에너지를 주는 공간을 꾸며보는 것이 펜데믹 시대를 사는 현재의 또 다른 즐거움일 것”이라며 “삶의 질을 향상시키고 다양해진 라이프 스타일에 적용 가능한 벽지제품을 꾸준히 개발하고 국내외 보급에 앞장서며 국내 벽지업계 기업 중 수출 1위기업으로써의 자리를 이어나가겠다”고 전했다.

정진 기자 jung93@asiae.co.kr