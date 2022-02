반도건설, 대구 중구 역세권 테라스 상가 ‘파피에르 반월당역’ 분양

- 상가 투자의 정석, ‘역세권+테라스’ 두 마리 토끼 잡은 상가

- 가시성, 공간활용성 뛰어난 테라스 상가…유동인구 흡수 용이

반월당역 초역세권에 테라스를 갖춘 상가가 분양을 시작해 이목을 끈다.

최근 상가 시장에서 테라스는 필수 아이템으로 꼽힌다. 테라스가 있는 상가의 경우 실내 공간이 외부로까지 이어져 탁월한 개방감과 점포 분위기를 살려 수요층 폭이 넓고, 실사용 면적이 증가해 공간활용이 좋다는 장점이 있다.

매장과 테라스 사이에 테이블을 두는 등 공간 활용도를 높일 수 있고, 날씨가 좋은 날에는 고객을 모으는 야외 테이블 효과를 톡톡히 볼 수 있다. 또, 건물 외관까지 독특한 분위기로 연출함으로써 지역 대표 명소로 자리매김하는 경우가 많아 임차인들은 물론 예비 창업자들의 많은 인기를 끄는 추세다.

이런 가운데 반도건설이 반월당역 초역세권에 테라스를 갖춘 브랜드 상가 ‘파피에르 반월당역 ‘을 2월 중 분양한다. 유동인구가 풍부한 초역세권에 테라스까지 갖추고 있어 높은 가시성으로 인근 보행자 및 차량 운전자에게 홍보효과가 뛰어나 향후 지역 내 랜드마크 상가로 떠오를 것으로 기대된다.

‘파피에르 반월당역’은 대구광역시 중구 남산동(옛 대한적십자병원 부지) 일원에 들어서는 ‘반월당 반도유보라(가칭)’ 단지내 브랜드 상가로 지상 1층~지상 3층, 총 55호실 규모로 조성된다. 2층 테라스(일부 호실) 및 에스컬레이터 등 트렌디한 특화설계가 적용된다. 1층에는 테넌트F&B, 리테일, 생활밀착형 ZONE으로 구성했다. 2층은 중대형F&B, 뷰티, 캐주얼 ZONE, 3층은 메디컬, 에스테틱, 키즈/에듀 ZONE 등으로 구성된다.

‘파피에르 반월당역’은 대구 반월당·동성로 최중심 연계 상권의 풍부한 배후수요 가치를 품은 브랜드 상가로 들어선다. 대구지하철 1?2호선 반월당역 20번 출구 초역세권과 대구 메인 달구벌대로변에 위치한 반월당역 최중심 상권 입지로 현대백화점이 바로 앞에 있으며 동아쇼핑, 동성로, 서문시장, 염매시장 등 대형백화점과 시장이 주변에 위치해 풍부한 유동인구를 확보하고 있다. 동산병원, 경북대병원, 척탑병원 등의 중대형 병원 및 금융기관도 인근에 위치해 있다.

또한 ‘반월당 반도유보라(가칭)’ 아파트의 고정수요와 함께 인근 주거타운의 풍부한 배후수요를 갖추고 있어 수요자들의 이목을 집중시키고 있다.

‘파피에르’는 브랜드상가의 강자 반도건설이 세계 3대 산업디자이너인 '카림라시드'와 협업해 선보인 카림애비뉴에 이어 세계적인 팝 아티스트 '크랙&칼'과 디자인 협업을 통해 런칭한 두번째 프리미엄 단지내 브랜드 상가이다. 평택 고덕신도시와 충남 내포신도시에서 테마형 상업시설로 선보여 성공적인 분양성적을 거두며 그 가치를 이미 검증받았다.

한편, ‘파피에르 반월당역’는 홍보관을 운영 중이다.

최봉석 기자 mail00@asiae.co.kr