대선토론 마친 심상정 "막무가내 토론"… 안철수는 "상대방 탐색 기간"

합동 TV토론 후일담

[아시아경제 박준이 기자] "막무가내." 심상정 정의당 대선후보는 3일 대선후보 합동 토론을 마치고 느낀 소회를 한마디로 정의했다. 안철수 국민의당 대선후보는 이번 토론이 "탐색 기간"이었다고 명명했다.

심 후보는 '5년 전인 2017년 대선과의 차이점'을 묻는 취재진의 질문에 "노동 관련해서 중대재해라든지, 52시간 최저임금을 이야기할 때 윤석열 국민의힘 대선후보가 '(그런 적이) 전혀 없다'고 해서 내가 헷갈릴 정도였다. 사실 확인해서 언론에서 검증해 달라"고 밝혔다.

그는 "이 분들(후보들)이 사실 관계에 대한 부정을 많이 하니까, 그 이후 토론 진행의 어려움이 있었다"라며 "명확한 팩트를 가지고 이야기해야 하는데 팩트 자체를 부정한다든지, 또 팩트 이해가 다르다든지 토론이 어려웠던 것 같다"고 털어놨다.

'다룬 의제가 적었다'는 질문에는 "분야별로 토론이 이어질 필요가 있다. 국정과제 전반을 두 시간 동안 하기엔 무리가 있다"며 "전초적이라고 생각하고, 각 방송사에서 적극적으로 세분화해서 토론할 수 있다면 국민들이 꼭 필요한 대선후보를 선택하는데 (도움이 되겠다)"고 답했다.

다음 토론회에선 '지워진 이름들'을 부각하고 싶다고 밝혔다. 심 후보는 "아예 지워진 이름들에 대해 이번 대선판에서 큰 목소리로 담는 게 중요하다"며 "비정규직 문제, 집 없는 세입자들 문제, 성폭력뿐만 아니라 여러 차원에서 여러 연령대의 여성들이 차별 받고 있다. 이 분들의 목소리를 더 담고 싶다"고 말했다.

'김혜경씨 등 대선후보 배우자 논란에 대한 질문이 나오지 않았다'는 지적에는 "후보 검증하기도 바쁜데 부인까지 테이블에 올려 놓기 어렵다"며 "본인들이 소상히 밝히고 사과하고 법적 처벌이 있으면 수사를 받고 쿨하게 했으면 좋겠다"고 했다.

향후 '양자토론' 가능성에 대해서는 "순회적으로 하는 방식은 수용하겠다"고 답했다.

안 후보는 토론을 마치고 기자들과 만나 "처음이라 그런지 서로 자신의 제일 높은 수준의 무기들을 안 꺼내 놓은 것 같다. 사실 저도 마찬가지"라며 "상대방 실력에 대한 어느 정도 탐색 기간이었다고 생각한다"고 소회를 밝혔다. 그럼에도 "연금개혁에 대해서 네 사람 다 즉석에서 동의한다는 것을 얻어낸 것만 해도 오늘 토론에서 큰 의미가 있었다고 생각한다"고 말했다.

박준이 기자 giver@asiae.co.kr