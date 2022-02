토론 이후에도 舌戰…민주당 "尹, 준비부족"·국민의힘 "李, 안쓰럽다"

지상파3사 대선후보 토론

[아시아경제 나주석 기자] 대장동 개발 의혹을 두고 대선토론에서 맞붙었던 더불어민주당과 국민의힘은 장외에서도 격돌했다. 민주당은 정책토론을 외면했다고 윤석열 국민의힘 대선후보를 공박했지만, 국민의힘은 ‘차라리 안쓰럽다’며 이재명 더불어민주당 후보를 비판했다.

3일 지상파 3사 대선토론이 끝난 뒤 고용진 민주당 수석대변인은 "국민께선 첫 ‘4자 토론’에서 코로나 위기에서 국민의 피폐해진 삶을 어떻게 회복할 것인지에 대한 생산적인 논의를 기대하셨을 것이지만 국민께서 궁금해하시는 민생 문제는 충분히 다루지 못해 아쉽다"면서 "특히 남을 깎아내리고 헐뜯기 위해 자신의 비전과 정견을 알릴 시간을 허비하는 야당 후보의 모습은 무척 안타깝다"고 지적했다.

고 대변인은 특히 윤 후보를 비판했다. 그는 "대선 후보 윤석열은 안보이고 검사 윤석열만 보였다", "후보의 준비 부족은 토론 곳곳에서 반복됐다"고 말했다.

이양수 국민의힘 선거대책본부 수석대변인은 "동문서답 끝판왕 이재명, 차라리 무능한 성남시장이었다고 인정해라"며 이 후보를 비판했다. 이 대변인은 "이 후보는 특히 대장동 이슈가 나오면 질문자가 누구이든 간에 말을 돌리기 급급한 모습이었다"고 했다. 그는 "이 후보는 대장동 관련 언급이 나올 때마다 국민이 궁금해하는 부분에 대해 아무런 답변을 하지 못하며, 국민의힘 때문이라는 허위 답변만을 계속했다"며 "이 후보가 보인 토론 모습은 차라리 안쓰럽다"고 평가했다.

이 대변인은 "이 후보는 차라리 무능해서 아무것도 몰랐다고 고백하는 것이 의혹에 대한 답변을 원하는 국민에 대한 예의였을 것"이라고 했다.

나주석 기자 gonggam@asiae.co.kr