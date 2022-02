이재명 "아쉽지만 최선 다해…'대장동' 업자 도운 세력은 국민의힘·尹"

지상파 3사 대선후보 토론회

[아시아경제 이기민 기자] 이재명 더불어민주당 대선 후보가 3일 지상파 3사 주관 대선후보 토론회를 마친 직후 "아쉬운 점은 많지만 최선을 다했다"고 소회를 밝혔다.

이 후보는 이날 그는 "국민들께 제일 중요한 문제는 먹고 사는 문제, 민생 그리고 경제라 생각한다"며 "갈등과 증오를 부추기는 게 아니라 국민들의 민생을 어떻게 챙기고 국가와 사회를 어떻게 더 발전시킬 수 있을지, 그런 경로는 어떠해야 하는지, 또 그런 능력을 가진 사람이 누구인지 잘 보여 드리려고 최선을 다했다"고 말했다.

다만 이 후보는 "충분히 드릴 말씀은 드렸다 생각하는데 좀 더 노력해야 할 것 같다"며 아쉬워했다.

특히 이 후보는 윤석열 국민의힘 대선 후보가 공세를 펼친 대장동 특혜개발 의혹에 대해 강경한 입장을 냈다. 그는 "앞으로 대장동 문제가 또 나올 것인데 앞으로 어떻게 대응할 것이냐"는 취재진의 질문에 "대장동 문제는 업자를 중심으로 누가 그 업자들을 도왔는가, 누가 그 업자들이 얻은 이익으로부터 이익을 받았는가, 또 그 업자들은 어떤 말과 태도를 보였는가 이 측면에서 그 업자를 도와준 사람과 세력은 국민의힘과 윤 후보다"라고 주장했다.

이어 "그 업자들이 '내가 입만 열면 내 카드 하나면 윤석열 죽는다'고 말하고 있다"며 "저는 공공개발을 주장했고 추진했던 사람이고, 민간개발로 개발이익 100%를 투자하자는 사람이 국민의힘과 거기에 도움을 준 사람들이 있는데 결국은 진실이 드러나게 될 것이라 생각한다"고 덧붙였다.

이 후보는 "저는 계속 논쟁된다고 우리한테 불리한 것이라 생각하지 않았고 저는 대장동만 갖고 토론하자고 할 때도 그렇게 하자고 했다"며 "국민들께서 충분히 합리적인 이성을 갖고 객관적으로 냉정하게 평가하실 것"이라고 자신했다.

이 후보는 공공 주택 품질이나 위치에 대한 유권자의 불신 해소와 주거안정 방향에 대해서도 "311만호라는 상당히 큰 규모의 주택은 기본적으로는 내집마련 꿈 실현해주기 위한 공급 형태가 될 것이다. 공급유형 매우 다양할 것이기 때문에 즉시 대출받아 현금으로 지급, 매입하는 전통적 방식, 또는 토지만 빼고 건물만 매수하는 방식, 또는 공유주택 방식 등 아주 다양한 방식 동원해서 선택 폭 넓혀주려고 한다"고 말했다. 이어 "기본적으로 역세권과 같은 좋은 입지, 분양도 분양이지만 공공주택도 고품질로 짓는 것도 근본적 해결책 중 하나일 거라 생각하고 있다"고 강조했다.

이날 토론 중 심상정 정의당 대선 후보가 이 후보의 경제발전 정책과 관련해 "이 후보가 역행하는 거 같다"면서 불평등을 어떻게 해결할지 물은 것과 관련해서는 "심 후보의 선의를 이해하고 존중한다"며 "조금 더 공평하게 배분되는 과정을 통해서 양극화, 불평등이 완화될 수 있는 길을 찾아야 한다. 파이를 키우는 과정에서 불평등을 조금씩 완하해 나가야 한다는 말씀을 드리고 싶었다"고 말했다.

이기민 기자 victor.lee@asiae.co.kr