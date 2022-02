경기 라디오 방송 공모 논란, 방통위 "기존대로 심사 진행"

경기도 배제시키지 않고 엄정하게 심사

[아시아경제 임혜선 기자] 기지역 지상파 라디오 방송사업자 공모에 경기도가 참여해 논란이 지속되고 있는 가운데 방송통신위원회는 3일 "기존 결과대로 심사를 진행하겠다"고 입장을 밝혔다. 경기도를 배제시키지 않겠다는 것이다.

방통위는 "허가신청 자격, 선정 모델 등과 관련해 공청회 등 공개적인 논의를 거쳐 사업자 선정 정책방안을 확정했다"면서 "전체회의에서 의결한 심사 기본계획에 따라 공모 절차를 진행해 7개 사업자로부터 허가신청서를 접수했다"고 설명했다. 7개 신청 사업자는 경인방송, 경기도, 도로교통공단, OBS경인TV, 케이방송, 뉴경기방송, 경기도민방송 등이다.

방통위는 "심사 기본계획에 따라 관련 분야 전문가 등으로 심사위원회를 구성해 이미 공표한 심사기준에 의거, 엄정한 심사를 진행할 예정"이라며 "신규사업자 선정 이후 방송 개시는 방송시설 구축과 준공검사 등 준비 과정을 거쳐 빨라도 올 하반기 이후에 이뤄질 것"이라고 말했다.

한편 이번 공모는 2020년 99.9MHz를 사용하던 경기방송이 자진폐업함에 따라 실시됐다. 공모를 신청한 민간사업자들이 지방자치단체와 준정부기관의 방송참여를 반대하는 공동 건의문을 채택했다. 이들 방송사는 "현재 진행되고 있는 사업자 공모에 지방자치단체와 준정부기관이 참여하고 있어 기울어진 운동장에서 심사가 진행될 것"이라며 "사업자 선정의 공정성 확보와 경기도민의 실질적 전파 향유권 보장을 위해 경기도와 도로교통공단(TBN)을 사업자 선정 대상에서 제외해야 한다"고 주장했다.

임혜선 기자 lhsro@asiae.co.kr