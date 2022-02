kt cs, 美비건 디자이너 브랜드 '제이더블유페이' 국내 론칭

[아시아경제 임혜선 기자] kt cs는 미국 비건 패션 디자이너 브랜드 '제이더블유페이(JW PEI)'와 정식 계약을 맞고 국나 론칭했다고 3일 밝혔다.

JW PEI는 미국 공동창업자 부부 양페이(YANG PEI)와 스테파니(STEPHANIE)가 2017년 론칭한 가방 브랜드다.’ 모든 제품은 지구환경을 위해 친환경 소재를 사용한다. 비건 가죽과 재활용 플라스틱을 활용한 화이버로 제품을 생산하며 포장도 최소화하는 등 책임감 있는 지속가능 가치를 실현하고 있다.

특별 할인 혜택 등 다양한 이벤트도 제공한다. W컨셉에서 2월 7일까지 일부 품목 최대 30% 할인 행사를 진행 중이며 SSF에서는 오는 7일부터 13일까지 론칭을 기념해 전 품목 15% 할인 및 추가 할인 쿠폰 지급행사를 진행한다.

김흥식 kt cs 마케팅본부장은 “친환경 비건 가죽과 미니멀한 디자인이 특징인 ‘JW PEI’의 국내 공식 론칭을 통해 국내 20·30 고

임혜선 기자 lhsro@asiae.co.kr