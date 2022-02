3년 뒤부터 '일할 사람' 줄어든다

2020∼2030년 중장기 인력수급 전망

경제활동인구 2025년 정점으로 감소

고령화, 저출산으로 청년 노동자 줄어

우리나라의 15세 이상 경제활동인구가 2025년을 정점으로 감소할 것이란 경고가 나왔다. 비경제활동인구를 포함한 생산가능인구도 2030년까지 증가폭이 절반 이하로 급감하고 고용규모가 큰 제조업 분야에서 일자리가 크게 감소할 것으로 예상됐다. 코로나19 사태로 인한 결혼·출산 지연과 고령화가 심화하면서 일자리 구조변화 속도가 빨라질 것이란 분석이 나온다.

3일 고용노동부가 발표한 ‘2020∼2030 중장기 인력수급 전망’에 따르면 15세 이상 경제활동인구는 2025년 2만9117명으로 정점을 찍은 뒤 하락세로 전환하는 것으로 전망됐다. 이전 전망치에 비해 감소 전환 시기가 1년 빨라졌다. 2030년까지 10년간 총 경제활동인구는 74만6000명 늘어나는데 그쳐 2010~2020년 305만6000명에 비해 증가폭이 크게 줄어들 예정이다.

15~64세 경제활동인구는 2020년 코로나19 확산 영향으로 43만명 감소한 이후 소폭 증가세로 돌아섰지만 생산가능인구가 줄면서 내년을 정점으로 감소할 전망이다. 15세 이상 경제활동인구에 비해 감소세가 빠른 이유는 고령화에 따라 청년층 노동자가 더 가파르게 줄고 있기 때문으로 해석된다.

경제활동인구와 비경제활동인구를 합친 15세 이상 생산가능인구의 경우 이 기간 134만4000명 증가하지만 역시 2010~2020년(394만명)에 비해 증가폭이 크게 둔화된다. 경제활동참가율은 1955~1963년 태어난 ‘베이비붐세대’가 65세가 되는 2024년을 정점(63.5%)으로 하락세가 시작돼 2030년 62.3%로 떨어진다.

산업별 취업자수 전망은 서비스업은 113만1000명 늘어나는 반면, 제조업은 2000명 감소하는 것으로 집계됐다. 고용부 관계자는 "제조업은 인구감소, 무역분쟁, 기술혁신 등으로 고용이 감소할 것으로 보인다"고 말했다.

