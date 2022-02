[특징주]확진자 2만명 돌파…진단키트주 일제히 급등

[아시아경제 이선애 기자] 코로나19 확진자 수가 2만명을 돌파하면서 진단키트 관련주들이 큰 폭의 상승세를 보이고 있다. 신속항원키트 중심으로 방역체계가 전환된 점이 호재다.

3일 오전 10시1분 현재 수젠텍 수젠텍 253840 | 코스닥 증권정보 현재가 22,900 전일대비 3,700 등락률 +19.27% 거래량 3,667,229 전일가 19,200 2022.02.03 10:19 장중(20분지연) 관련기사 또 크게 터진다! 초대형 "제2의 에디슨EV" 입수수젠텍, 77억 규모 코로나19 항원 신속진단키트 공급계약수젠텍 ‘오미크론 진단 코로나19 진단키트’ 사우디 허가 close 주가는 전 거래일 대비 18.75% 오른 2만22800원에 거래되고 있다. 휴마시스 휴마시스 205470 | 코스닥 증권정보 현재가 33,450 전일대비 5,050 등락률 +17.78% 거래량 18,811,683 전일가 28,400 2022.02.03 10:19 장중(20분지연) 관련기사 주린이도 수익내는 '놀라운 무료카톡방'의 등장식약처, "선별진료소 무료 자가검사키트 공급 충분""휴마시스” 놓치신 분, 후속주 하나 더! 임상 3상 관련株 갑니다 close 는 11.97% 오른 3만1800원을 기록중이다. 에스디바이오센서는 11.90% 상승한 6만7500원에 거래중이다. 특히 휴마시스 휴마시스 205470 | 코스닥 증권정보 현재가 33,450 전일대비 5,050 등락률 +17.78% 거래량 18,811,683 전일가 28,400 2022.02.03 10:19 장중(20분지연) 관련기사 주린이도 수익내는 '놀라운 무료카톡방'의 등장식약처, "선별진료소 무료 자가검사키트 공급 충분""휴마시스” 놓치신 분, 후속주 하나 더! 임상 3상 관련株 갑니다 close 와 수젠텍 수젠텍 253840 | 코스닥 증권정보 현재가 22,900 전일대비 3,700 등락률 +19.27% 거래량 3,667,229 전일가 19,200 2022.02.03 10:19 장중(20분지연) 관련기사 또 크게 터진다! 초대형 "제2의 에디슨EV" 입수수젠텍, 77억 규모 코로나19 항원 신속진단키트 공급계약수젠텍 ‘오미크론 진단 코로나19 진단키트’ 사우디 허가 close 은 지난달 20일 이후 8거래일 연속 상승세를 이어가고 있다.

설 연휴 기간 확진자 수가 연일 급증하면서 하루 2만명을 돌파한 영향을 받은 것으로 풀이된다.

지난 2일 0시 기준 신규 확진자 수는 2만270명으로 처음 2만명을 넘은 데 이어, 2일 오후 9시까지 1만7920명이 확진돼 3일 0시 기준으로도 확진자가 2만명을 웃돌 전망이다.

특히 정부가 감염 고위험군 외엔 유전자증폭(PCR) 전에 자가검사키트 검사를 하도록 방역지침을 전환해 진단키트 수요가 증가할 것이란 전망이 나온다. 식품의약품안전처는 지난달 27일 에스디바이오센서, 휴마시스 휴마시스 205470 | 코스닥 증권정보 현재가 33,450 전일대비 5,050 등락률 +17.78% 거래량 18,811,683 전일가 28,400 2022.02.03 10:19 장중(20분지연) 관련기사 주린이도 수익내는 '놀라운 무료카톡방'의 등장식약처, "선별진료소 무료 자가검사키트 공급 충분""휴마시스” 놓치신 분, 후속주 하나 더! 임상 3상 관련株 갑니다 close , 래피젠 등 3곳과 코로나 자가검사키트의 안정적인 공급을 위해 업무협약을 체결했다.

원재희 신한금융투자 연구원은 "신속항원키트 중심의 방역 지속에 따른 모멘텀이 기대된다"며 "오미크론 변이의 치명률은 델타 변이 대비 5분의1 수준인 만큼 신속항원키트를 통한 검사 활성화는 방역 효율을 높이고 의료체계의 부담을 더는데 기여할 것"이라고 예상했다.

이선애 기자 lsa@asiae.co.kr