"전 세계 바다 57%서 해수면 이상 고온…이미 '돌이킬 수 없는 선' 넘었다"

100년 전 '이상고온' 현상, 이제는 '뉴노멀' 됐다는 美 연구 결과 발표

해수면 '이상 고온' 현상이 전 세계 해양의 57%에서 광범위하게 확인됐다는 결과가 발표됐다.사진=Bermuda Institute of Ocean Sciences/Stacy Peltier])

[아시아경제 윤슬기 기자] 해수면 '이상 고온' 현상이 2014년 '돌이킬 수 없는 선'을 넘어섰다는 연구 결과가 나왔다.

1일(현지시간) 영국 일간 가디언에 따르면 미국 캘리포니아의 연구팀은 본격적인 산업화 이전인 1870∼1919년에는 해수면의 '이상 고온' 현상이 조사 대상 기간·지역의 단 2%에 불과했지만 2019년에는 전 세계 해양의 57%에서 광범위하게 확인됐다는 연구 결과를 발표했다.

미국 캘리포니아의 연구팀은 전 세계 해양을 위·경도 구간으로 나눠 구간별 1870∼2019년 월간 해수면 온도 변화를 분석했다. 연구팀은 '이상 고온' 현상이 전 세계 해양의 50%에서 관측된 2014년이 '돌이킬 수 없는 선'이었다고 지적했다.

특히 남대서양은 이 선을 넘어선 시점이 1998년으로 가장 빨랐고, 인도양도 2007년 이 선을 지났다고 밝혔다. 현재 이상 고온을 겪고 있는 해양의 비율은 80%~90%로 미국과 캐나다 북동부 해안, 소말리아·인도네시아·노르웨이 해 등 5개 지역이다.

미국 캘리포니아 몬터레이 수족관 소속으로 이번 연구에 참여한 카일 판하우튼은 가디언에 "기후변화가 불확실한 먼 미래의 일이 아니라, 역사적 사실이고 이미 발생했다는 사실을 밝혀냈다"고 설명했다.

그는 "거북이, 바닷새, 고래 등 해양 생태계를 아껴야 한다. 설령 그런 생태계를 신경 쓰지 않는다고 해도, 랍스터나 가리비 같은 가장 수익성 좋은 수산물이 (이상 고온 현상의 피해를 받는) 바로 그 지점에 있다"고 경고했다.

한편, 이 내용은 미국 공공과학 도서관(PLoS)이 발행하는 개방형 온라인 학술지 '플로스 기후변화'(PLoS Climate)에 '역사적 해양 이상 고온 현상의 표준화'라는 제목의 논문으로 게재됐다.

윤슬기 기자 seul97@asiae.co.kr