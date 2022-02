고민정 "반려동물, 李 지지 선언"…野 "강아지 언어 잘 아나보다"

고민정, '반려동물 지지선언 릴레이' 시작하자…野 비판일색

[아시아경제 윤슬기 기자] 고민정 더불어민주당 의원이 '반려동물 지지선언 릴레이'를 시작한다고 밝히자 최인호 국민의힘 선거대책본부 청년과미래특별위원회 위원장이 "강아지 언어를 잘 아시나 보다"라고 비꼬았다.

민주당 선거대책위원회 동물권위원회 공동위원장을 맡은 고 의원은 1일 자신의 페이스북에 글을 올려 "이재명 후보 선대위 동물권위원회에서 이재명 후보를 응원하는 반려동물의 지지 선언 릴레이를 시작한다"며 "행복이와 모카를 비롯한 6마리의 반려동물들이 첫 지지 선언에 나섰다"고 말했다.

고 의원은 "이 후보를 지지하는 이유도 '동물의 고통을 걱정하는 진정한 일꾼이라서', '공약을 잘 실천할 것 같아서', '더 많은 반려견 놀이터를 위해서' 등 다양하다"며 "링크를 통해 반려동물 지지선언 메시지를 남겨 달라"고 요청했다.

민주당이 공개한 '반려동물의 지지선언'에는 반려동물의 이름, 나이, 보호자와의 사연, 이 후보 지지 이유 등이 담겼다. 이름이 '꼬미'인 반려동물은 이 후보 지지 이유를 "할 말은 하는 든든한 동물의 대변인이라서!"라고 적었다.

이에 국민의힘은 비판의 목소리를 냈다. 최 위원장은 고 의원 게시물에 댓글을 달아 "고 의원은 강아지들이 어떤 후보를 지지하는지 직접 들을 수 있을 정도로 강아지들의 언어를 잘 아시나 보다"며 "고 의원이 의원직을 던지고 애견카페를 운영하신다고 한다면 적극 응원해드리겠다"고 비꼬았다.

박민영 국민의힘 청년보좌역은 과거 이 후보가 성남시장으로 재임할 당시 불거졌던 '파양 논란'을 거론했다. 박 청년보좌역은 "윤석열 대선 후보와 국민의힘은 이 후보와 고 의원처럼 선거 때만 동물을 '이용'하고 버리지 않는다"며 "새로운 행복이한테 지지선언을 받았다며 쇼하기 전에, 다시 유기견이 된 경기도 행복이부터 찾아오시는 게 어떨까"라고 말했다.

'행복이'는 이 후보가 지난 2014년 10월 동물보호단체 카라로부터 입양한 유기견이다. 당시 유기동물 입양 홍보를 위해 성남시 이름으로 입양했지만, 2018년 경기도지사에 당선되면서 함께 데리고 나가지 않아 파양 논란에 휩싸였다. 이에 대해 이 후보는 "유기견 행복이 입양은 성남시가 한 것이지 시장 개인이 한 게 아니다"라며 "퇴임 시장이 재임 중 입양한 시 소유 유기견 관리에 관여하는 것은 월권이자 불법이고, 데려간다면 그건 공용물 절도죄로 처벌받을 일"이라고 설명했다.

한편, 논란이 커지자 고 의원은 '반려동물 지지선언 릴레이'에 대해 해명했다. 고 의원은 "반려동물들에게 직접 물어본 게 아니라 반려인들께서 보내주신 사연과 사진"이라며 "저한테 직접 들었냐고 따져묻는 것 자체가 황당한 논리"라고 반박했다.

