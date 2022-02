[아시아경제 임혜선 기자] 충북 진천의 오리농장 2곳에서 고병원성 조류인플루엔자(AI)가 발생했다. 시료 채취 기준 열흘 만에 진천지역 2번째 AI 발생 농장이 나온 것이다. 지난달 21일 고광혜원면 종오리 농장에서 병원성 AI가 발생했다.

2일 충북도에 따르면 이날 오후 진천군 이월면의 육용오리 농장에서 고병원성 AI가 확인됐다. 도는 전날 이 농장의 도축 출하 전 검사에서 H5형 AI 항원이 검출되자 농림축산검역본부에 정밀검사를 의뢰하고, 사육 중인 오리 9300마리를 살처분했다. 이 농장은 광혜원면 종오리 농장에서 4.5㎞ 떨어져 있다.

축산당국은 새로운 방역대 내 58개 가금류 사육농가를 대상으로 이동 제한과 정밀검사를 진행 중이다. 반경 500m에서 3㎞ 내 보호지역에는 11개 농가, 3㎞에서 10㎞ 이내 예찰지역에는 47개 농가가 있다.

