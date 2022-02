美 국가 부채, 사상 처음 30조달러 넘어…코로나19 대응 여파

코로나19 유행 본격화 전보다 7조달러 늘어

[아시아경제 임혜선 기자] 미국의 국가 부채가 사상 처음으로 30조달러(약 3경6270조원)를 넘었다. 코로나19 유행이 본격화되기 전인 2020년 1월 말보다 7조달러(8463조원) 늘었다. 코로나19 사태에 따른 경제 충격에 대응하기 위해 재정지출을 늘리는 확장적 재정정책을 피면서 부채 규모가 급증한 것으로 분석된다.

1일(현지시간) 미국 주요 외신에 따르면 미 재무부는 전날 기준 국가 부채가 30조100억달러(약 3경6282조원)를 기록했다고 밝혔다. 미 의회는 코로나19 기간 경제 충격에 대응해 소상공인과 실업자, 세입자 등을 지원하기 위한 수조 달러 규모 지출을 승인했다.

미 의회예산국 등에 따르면 코로나19 이전인 2019 회계연도(2018년 10월∼2019년 9월) 미국의 재정적자는 국내총생산(GDP)의 4.7%였지만, 2020 회계연도에는 15.0%, 2021 회계연도에는 12.4%였다.

재닛 옐런 미국 재무부 장관은 최근 "코로나19에 따른 경기 하강에 대응해 증세가 아닌 방법으로 지출에 관여한 것이 적절했다고 믿는다"면서 "(낮은 금리 수준을 고려할 때) 충분히 감당할 수 있다"고 말한 바 있다.

다만 일부 경제학자와 전문가들은 향후 다른 경제위기나 충격이 발생할 경우 정부의 대응 능력에 지장을 줄 수 있다고 경고했다.

