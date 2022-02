홍상수 감독, 김민희와 '소설가의 영화'로 베를린영화제 동반 참석

2년 만에 공식석상 동반 참석

[아시아경제 윤슬기 기자] 홍상수 감독과 배우 김민희가 오는 10~20일 열리는 제72회 베를린국제영화제에 참석한다.

2일 스타뉴스에 따르면 홍상수 감독의 신작 '소설가의 영화'는 베를린국제영화제 경쟁부문에 초청됐다. 이 작품에서 홍 감독의 연인인 김민희는 주연을 맡았고, 제작에도 참여했다.

홍상수 감독과 김민희는 베를린국제영화제 참석을 위해 일정을 조율 중이라고 스타뉴스는 보도했다. 만약 참석하게 된다면 2020년 2월에 열린 제70회 베를린영화제 이후 처음으로 두 사람이 공식석상에 나오는 것이다.

홍상수 감독과 김민희는 베를린국제영화제와 인연이 깊다. 홍 감독은 '도망친 여자'로 은곰상 감독상을, '인트로덕션'으로 은곰상 각본상을 수상했던 바 있다. 김민희는 홍 감독의 작품인 '밤의 해변에서 혼자'로 여우주연상을 차지했었다.

한편 '소설가의 영화'는 소설가가 잠적한 후배, 영화감독 부부 등을 만나는 이야기를 담았다. 김민희 외에도 이혜영·서영화 등이 출연한다.

