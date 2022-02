[아시아경제 임혜선 기자]외교부 측은 "에콰도르 수도 키토 지역에서 발생한 산사태 피해 관련 2일(현지시간) 0시 40분 기준 우리 국민의 인적 피해는 접수된 바 없다"고 2일 밝혔다. 키토에 거주 중인 재외국민은 350여명이다.

외교부는 피해 동향을 지속 파악 중에 있다. 키토에서는 지난달 31일부터 17시간 연속 비가 내리는 등 20년 만에 최대 규모의 홍수가 발생했다. 이로 인해 라가스카·라코무나 지역 주택이 피해를 보면서 최소 24명이 숨지고 12명이 실종됐다.

