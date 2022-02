현대산업개발, 광주 화정아이파크 산재 늑장 신고했나

[아시아경제 임혜선 기자] 광주 화정아이파크 공사 과정에서 HDC 현대산업개발과 감리단이 산재사고를 제대로 신고·보고하지 않은 것으로 전해졌다.

2일 국토부와 광주 서구청 등에 따르면 2020년 9월 21일 화정아이파크 공사 현장에 투입된 노동자 A씨가 철제 자재에 어깨를 맞아 골절상을 입은 사고가 발생했다. 건설사고가 나면 '공사 참여자는 지체없이 인허가 기관에 통보해야한다'는 규정에 따라 사고 발생 사실을 인허가 기관에 보고하거나 국토교통부 건설공사 안전관리 종합정보망(CSI)에 등록해야 한다.

현대산업개발과 감리단은 바로 서구청 또는 국토부에 보고하지 않았다. 분기마다 서구청에 제출하는 감리 보고서에도 이러한 사실을 누락한 것으로 알려졌다. 지난해 10월에서야 서구청과 국토부에 보고된 것으로 전해졌다.

