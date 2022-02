작년 7조 벌었지만…한국 애플 법인세율, 글로벌과 4.3배 격차

영업이익률 글로벌보다 18.6배 적어

중화권·일본과도 20배 이상 차이

양정숙 의원실 "영업이익 줄여 세금 회피"

[아시아경제 차민영 기자] 작년 애플이 한국에서 7조원대 매출을 올린 가운데 글로벌 본사와 한국 지사 간 법인세 비율 격차가 4.3배에 달하는 것으로 나타났다. 영업이익률을 의도적으로 낮춰 법인세 비율을 낮추는 다국적 기업들의 조세 회피 수법을 답습했다는 지적이 나온다.

2일 국회 과학기술정보방송통신위원회 양정숙 의원이 2021년 미국 증권거래소에 제출된 애플 보고서와 애플코리아 감사보고서를 분석한 결과, 애플 글로벌 영업이익률은 29.8%로 한국의 총매출 대비 영업이익률(1.6%)보다 18.6배에 높았다고 밝혔다.

애플코리아 영업이익률이 낮은 만큼 납부한 법인세도 차이를 보였다. 한국에서는 총매출액 7조 971억원 중 0.9%인 628억원을 법인세로 납부한 반면, 애플 전체적으로는 총매출액 3658억1700만달러 중 4.0%인 145억2700만달러를 납부해 4.3배 차이를 보인 것이다.

애플코리아의 영업이익율이 크게 낮은 것은 한국이 주요 제품을 싱가포르 법인인 ‘애플 사우스 아시아’를 통해 수입하면서 매출액 대부분을 수입대금으로 지불했기 때문이다. 2021년 한국 내 매출액 7조971억원 중 95%인 6조7233억원을 지불했다.

애플코리아 영업이익률은 다른 지역에 비해서도 낮은 수준이다. 각 국가별 회계처리 기준(R&D 비용 및 기타 비용 등 회계처리 차이 조정 전) 미주지역 영업이익률은 34.8%, 유럽 36.4%, 중화권 41.7%, 일본 44.9%, 기타 아태지역은 37.2%에 달해 한국 대비 21.7~28배까지 높았다.

영업이익률을 낮춰 세금을 회피하는 방법은 글로벌 기업들 사이에서 만연하다. 지난해 양정숙 의원은 국정감사에서 넷플릭스도 한국 매출액 4150억원 중 77%를 본사에 이전해 영업이익률을 2.1%로 크게 낮춘 바 있다. 이는 본사 18.3%에 비해 9분의 1 수준으로, 한국에 낸 세금도 21억원에 그쳤다.

양정숙 의원실은 애플과 정책당국에 신속한 대책 마련을 촉구한다는 방침이다. 양 의원은 “글로벌 기업들이 한국 내 매출액이 크게 늘어나는 만큼 투자와 고용, 사회적 기여를 더 늘여야 할 마당에 오히려 영업이익을 줄여 세금을 회피하는 것은 온당치 못하다”며 “중국, 일본, 기타 아시아태평양 지역과 비슷한 수준으로 영업이익률을 조정해 정상적인 세금을 납부해야 할 것”이라고 말했다.

지난달 12년 만에 감사보고서를 공개한 애플코리아의 2021회계연도 매출은 7조971억9700만원이다. 이는 전기 대비 24.2% 늘어난 규모다. 같은 기간 영업이익은 1114억9500만원을 기록해 전기 대비 13.3% 감소했다. 당기순이익은 1242억7700만원이었다. 영업이익률도 1.57%에 그쳤다. 1조원 가까이 쌓였던 이월이익잉여금도 지난해 일제히 배당을 통해 본사로 송금했다.

차민영 기자 blooming@asiae.co.kr