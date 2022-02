안철수 측 권은희 “야권 후보 단일화 없어..국민에 대한 배신”

권은희 국민의당 원내대표 "단일화 진행하는 것 국민에 대한 배신"

[아시아경제 구채은 기자] 안철수 국민의당 대선 후보의 측근인 권은희 원내대표가 2일 야권 후보 단일화에 대해 "국민에 대한 배신"이라고 말헀다. 안 후보의 의중이 단일화보다 대선을 완주하는 쪽으로 기울고 있다는 뜻이다.

안철수 대선 후보 선대위 국민소통위원장을 맡고 있는 권 원내대표는 이날 광주KBS라디오에 출연해 '한달 전과 마찬가지로 지금도 여전히 야권 후보 단일화는 없다는 입장인가'라는 진행자 질문에 "네. 여전히 없다"고 말했다.

그는 "기존에 안 후보가 국민과 지지자들의 정권교체 열망에 부응해서 그 뜻을 수용해서 단일화를 해봤고 양보도 해봤다. 하지만 그 결과가 어떤가"라면서 "정권교체가 아니라 단순한 권력교체만 있었을 뿐이고 국민의 삶이 나아진 것은 하나도 없고 대한민국이 변화하는 것도 하나도 없는 결과였지 않나"라고 반문했다. 이어 "단일화를 통해서 국민과 대한민국이 더 나아지는 상황을 초래할 수 없다는 것이 경험적으로도 충분히 확인된 상황에서 단일화를 진행하는 것은 결국 국민에 대한 배신이라 생각한다"고 강조했다.

