조선신보 "미사일 시험발사, 시비 안 걸면 긴장 유발 없어"

[아시아경제 정동훈 기자] 북한의 탄도미사일 시험발사는 자위권 행사일 뿐이며 이에 시비를 걸지 않으면 정세가 긴장되지 않는다고 재일본조선인총연합회(조선총련) 기관지가 2일 주장했다.

북한 입장을 대변하는 조선총련 기관지인 조선신보는 지난달 30일 이뤄진 북한의 중거리 탄도미사일(IRBM) 화성-12형 시험발사를 언급하며 "어느 나라든 조선(북한)에서 진행되는 미사일 시험발사나 검수사격을 걸고들지(시비 걸지)만 않는다면, 조선의 주권 행사를 건드리지 않는다면 조선반도 긴장이 유발되는 일은 없는 것"이라고 밝혔다.

이 신문은 "발사 의도에 대한 자의적 해석과 별의별 주장이 나돌았다. 과거와 오늘을 단순 비교하는 것은 오판의 한 원인"이라면서 "국방력 강화는 원래 주권국가의 합법적 권리"라고 말했다.

그러면서 "조선이 말하는 국력은 자기 존엄과 자주적 권리를 자체로 지켜낼 수 있는 힘이며 국방력도 바로 그런 힘"이라며 "국방력 강화 사업은 한시도 놓치지 말아야 할 필수적이고 사활적인 중대 국사"라고 의미를 부여했다.

신문은 "조선은 핵전쟁 억제력을 갖춘 다음에도 시간을 허무하게 잃거나 낭비함이 없이 계속 스스로 변하고 강해지고 있다"라며 국방력 강화가 진행 중이라고 전했다.

