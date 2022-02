서울동부·인천구치소에도 연일 확진자 속출…누적 186명

[아시아경제 정동훈 기자] 코로나19 집단감염 사태가 발생한 서울 동부구치소와 인천구치소에서 추가 확진자가 계속 나오고 있다.

2일 법무부에 따르면 전날 검사 결과 동부구치소 재소자 26명, 인천구치소 수용자 11명이 추가로 확진 판정을 받았다.

이날 기준 두 교정시설의 누적 확진자 수는 동부구치소 수용자 128명, 인천구치소 수용자 56명·직원 2명 등 모두 186명이다.

동부구치소에서는 지난달 25일 신입 수용자가 확진된 이래 같은 달 28일 수용자 4명이 추가로 양성 판정을 받는 등 잇따라 확진자가 나오고 있다.

인천구치소에서도 지난달 21일 서울구치소로 이송한 재소자 1명이 확진됐고, 해당 재소자와 같은 수용실에 있던 재소자 6명이 추가로 확진되면서 집단감염이 이어지고 있

정동훈 기자 hoon2@asiae.co.kr