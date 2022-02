'115억원 횡령' 강동구청 공무원, 내일 오전 검찰 송치

공문서 위조·허위 공문서 작성 등 5개 혐의 적용

경찰, 기소 전 몰수 신청 계획

[아시아경제 장세희 기자]경찰이 오는 3일 오전 7시 40분경 특정경제범죄가중처벌법 위반(업무상 횡령), 공문서 위조, 허위 공문서 작성 행사 등의 혐의를 적용해 강동구청 공무원 김모씨(47)를 검찰에 송치할 예정이다.

2일 강동경찰서는 김씨에게 ▲특정경제범죄가중처벌법 위반(업무상 횡령) ▲공문서 위조 ▲위조 공문서 행사 ▲허위 공문서 작성 ▲허위공문서 행사 등 5개 혐의를 적용해 서울동부지검에 송치한다고 밝혔다.

경찰은 김씨가 횡령한 115억원 중 77억원의 자금 흐름을 추적하는 데 수사력을 모으고 있다.

7급 주무관 김씨는 자원순환과, 투자유치과 등에서 일하던 2019년 12월께부터 지난해 2월까지 구청 계좌에서 자신의 계좌로 하루 최대 5억원씩 자금 115억원가량을 수십차례 이체했다.

경찰은 지난달 27일 김씨의 경기 하남시 자택과 서울 강동구청 본관을 동시에 압수수색한 바 있다.

경찰은 피해 금액을 파악한 후 기소 전 몰수·추징 보전 신청을 할 계획이다. 경찰 관계자는 "기소 전 몰수 신청은 진행할 계획"이라며 "부동산, 동산, 예금의 잔고 규모 등을 추적 중에 있다"고 밝혔다.

