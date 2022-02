<국장급 승진>

▶고용보험심사위원회 위원장 최태호 ▶전남지방노동위원회 위원장 주평식 ▶울산지방노동위원회 위원장 최관병

<국장급 전보>

▶노동시장정책관 이정한 ▶고용지원정책관 권태성 ▶부산지방고용노동청장 하형소 ▶대전지방고용노동청장 민길수 ▶중앙노동위원회 조정심판국장 마성균

<과·팀장급 전보>

▶개발협력지원팀장 김순재 ▶일자리안정자금지원추진단 팀장 강승헌 ▶고용서비스정책과장 신호철 ▶고용지원실업급여과장 이원주 ▶고령사회인력정책과장 김부희 ▶여성고용정책과장 윤수경 ▶직업능력평가과장 곽희경 ▶노사협력정책과장 이태훈 ▶노사관계지원과장 배영일 ▶고용차별개선과장 서명석 ▶공공기관노사관계과장 조우균 ▶구미지청장 김승환 ▶익산지청장 이후송

<파견>

▶경제사회노동위원회 김재훈 ▶기획재정부 손재형

<인사교류>

▶중앙노동위원회 심판2과장 이상협