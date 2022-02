지난해 면세점 매출 17.8조…코로나 이전 70% 수준

[아시아경제 김유리 기자] '코로나 2년차'였던 지난해 국내 면세점 매출이 17조8000억원 수준을 기록한 것으로 나타났다. 코로나19 사태 첫 해였던 2020년 대비로는 소폭 증가했으나, 여전히 코로나19 이전(2019년) 매출과 비교하면 70% 수준에 머물고 있는 것으로 집계됐다.

2일 한국면세점협회에 따르면 지난해 면세점 매출은 17조8333억원으로, 2020년 15조5051억원 대비 15.0% 증가했다. 코로나19 사태 직전인 2019년 24조8586억원과 비교하면 71.7% 수준이다.

지난해 외국인 매출은 17조54억원으로 총 매출의 95.3%를 넘어섰다. 외국인 매출 비중은 코로나19 이전인 2019년 83%였으나 이후 내국인 해외여행 제한 등으로 2020년 94%로 늘어난 데 이어 지난해 95%를 넘어섰다.

국내 면세점 매출은 코로나19 사태 이후 중국인 보따리상(따이궁) 의존도가 더욱 높아졌다. 지난해 면세점 방문객은 677만1267명으로 1000만명을 상회했던 2020년의 63% 수준에 그쳤다. 지난해 12월 면세점 매출은 1조3779억원으로, 단계적 일상회복(위드 코로나) 영향권에 있던 직전달 대비 21.8% 줄었다.

국내 면세점 매출은 2009년 3조8522억원에서 지속적으로 늘며 2016년 10조원, 2019년 20조원을 각각 돌파했으나 코로나19 사태로 급감했다. 한 면세점 관계자는 "코로나19 상황이 나아질 때까지 온·오프 쇼핑 환경 개선, 판매처 다각화 등 할 수 있는 노력을 다하고 있으나 여전한 해외 이동 제한에 쉽지 않은 상황"이라며 "내국인 구매한도에 이은 면세한도 상향 등 실질적인 추가 지원이 절실하다"고 말했다.

김유리 기자 yr61@asiae.co.kr