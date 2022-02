"백신 미접종자, 부스터 접종자보다 입원율 23배 높아" 美 연구 결과

[아시아경제 황수미 기자] 백신 접종을 하지 않은 성인들이 부스터샷 접종을 마친 성인들보다 코로나19로 입원할 확률이 23배 더 높다는 연구 결과가 나왔다.

1일(현지 시각) 미 질병통제예방센터(CDC)는 지난해 11월 7일부터 올해 1월 8일까지 로스앤젤레스카운티공공보건국(LACDPH) 데이터를 사용해 진행한 연구 보고서를 통해 이같이 발표했다.

CDC에 따르면 이 기간 내 캘리포니아주 로스앤젤레스 카운티의 18세 이상 성인들 사이에서 오미크론 변이로 인한 코로나19 확진자가 폭증한 가운데 백신 미접종자의 감염 사례와 입원율이 백신 접종자보다 훨씬 높게 나타났다.

백신 접종을 하지 않은 사람의 경우 코로나19에 감염될 확률이 부스터샷까지 접종 완료한 사람들보다 3.6배 높은 것으로 조사됐다. 백신 접종은 했지만 부스터샷을 맞지 않은 사람들에 비해선 2배 높았다.

코로나19 입원율은 백신 미접종자가 부스터샷 접종자보다 23배 높았다.

백신 접종자와 미접종자 간 격차는 오미크론보다 델타 변이에서 더 크게 나타났다. 델타 변이가 우세종으로 자리 잡은 기간 내 백신 미접종자가 부스터샷 접종자보다 입원율은 83배, 감염 가능성은 12.3배 높았다.

이는 면역 회피 능력이 높은 것으로 파악된 오미크론 변이보다 델타 변이에서 백신의 효능이 더 높게 나타난 것이라고 CDC는 분석했다.

CDC는 "오미크론 변이가 델타에 비해 백신 효능이 감소했지만, 부스터샷까지 백신 접종을 마친 사람들이 심각한 질병에 대해 지속적인 보호를 받는 것으로 나타났다"고 밝혔다.

또한 "코로나19 백신 접종과 부스터샷을 촉진하려는 노력은 코로나19와 관련된 입원 및 심각한 결과를 예방하는 데 매우 중요하다"고 덧붙였다.

