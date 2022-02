[아시아경제 정동훈 기자]2일 낮 12시 4분께 경북 청도군 동북동쪽 24㎞ 지역에서 규모 2.4 지진이 발생했다.

이날 기상청에 따르면 이번 지진 진원의 깊이는 19㎞로 추정된다. 지진계 관측값을 토대로 산출하는 진도의 등급인 계기진도는 경북에서 3, 경남·울산에서 2이고 나머지 지역은 1로 나타났다. 이번 지진은 올해 국내에서 발생한 두 번째 규모 2.0 이상 지진이다.

경북에서는 흔들림이 '실내나 건물 위층에 있는 사람은 현저히 느끼고 정지한 차가 약간 흔들린 정도'였다는 것이고 경남·울산에서는 '조용한 상태나 건물 위층에 있는 소수가 느끼는 정도'였다는 의미다.

실제 대구 등에서 진동을 느꼈다는 신고가 소수 있었던 것으로 전해졌다.

정동훈 기자 hoon2@asiae.co.kr