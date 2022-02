[아시아경제 한승곤 기자] ▶김옥선씨 별세, 정인숙·정정숙·정승천·정기천·정인경씨 모친상, 이이슬(아시아경제 이슈취재부 기자)씨 외조모상=2일, 빈소 광주광역시 보훈병원 장례식장 5호실(광주시 광산구 첨단월봉로 99), 발인 4일 오전 9시40분, (062)-973-9164

한승곤 기자 hsg@asiae.co.kr