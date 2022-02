靑 "文대통령 선택한 '빈손 귀국'은 전략…협상력 지킨 것"

[아시아경제 이지은 기자] 박수현 청와대 국민소통수석은 문재인 대통령이 이집트 순방에서 K9 자주포 계약을 하지 않고 '빈손 귀국'한 것은 협상력을 지키기 위한 '빈손 전략'의 일환이었다고 밝혔다.

박 수석은 2일 '브리핑에 없는 대통령 이야기'를 통해 "'빈손 귀국' 비판도 감내하겠다는 대통령의 '빈손 전략' 주효(했다)"며 이같이 밝혔다.

문 대통령의 순방 기간 동안 이집트와의 K9 자주포 수출 계약이 성사되지 않자 일각에서 '빈손 귀국'이라는 비판이 이어졌지만 이는 문 대통령의 전략이었다는 것. 결국 지난 1일 이집트에서 2조원대의 K9 자주포 수출 계약 소식이 전해졌다.

박 수석은 문 대통령이 현지에서 방사청장에게 "순방 성과를 내기 위해 무리하게 협상하지 말고, 양국 관계가 건설적으로 발전하도록 건전한 협상을 해 달라"고 지시했다는 사실을 밝혔다.

이어 "대통령의 지시가 없었다면 아마 순방 중에 계약은 쉽게 이루어졌을 가능성이 있었을 것이다. 물론, 대통령의 순방 성과를 위해 기업은 훨씬 불리한 조건을 감수해야 했을 것"이라며 "대통령은 기업의 손해보다 차라리 '빈손 귀국'이라는 비판을 택했다"고 덧붙였다.

박 수석은 "나는 대통령의 선택이 '빈손 귀국'이라는 비판도 감수하겠다는 '빈손 전략'이었다고 생각한다"며 "대통령의 결단에는 진심과 정성을 다했다는 자신감과, 이집트가 그것을 알아 줄 것이라는 굳은 믿음이 바탕에 깔려있다"고 말했다.

