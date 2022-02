“가정간편식 수요 증가” CJ제일제당, 올해 식문화 키워드로 'LIFE' 제시

CJ제일제당, '초편리'·'개인화'·'푸드테크'·'ESG' 등 올해 식문화 키워드 선정



[아시아경제 구은모 기자] CJ제일제당이 올해 식문화 트렌드의 핵심 키워드로 ▲초(超) 편리 ▲개인화 ▲푸드테크 ▲지속가능성(ESG)을 꼽았다.

CJ제일제당은 지난해 4665명을 대상으로 약 8만3000건의 식단과 26만건의 조리 방법·메뉴를 빅데이터로 분석해 '2022 식문화 트렌드 전망'을 2일 발표했다.

먼저 코로나19를 바라보는 시각이 '공존'으로 바뀌면서 요리 시간을 아낄 수 있는 초(超)편리에 대한 니즈가 높아졌다. CJ제일제당이 지난해 진행한 '가정간편식(HMR)에 대한 인식과 식사 마련법' 조사에 따르면 '코로나 이후 HMR을 긍정적으로 평가하게 됐다'는 응답자는 71.9%였다. HMR을 활용한 식사도 1인당 연 평균 225.5끼에서 236.5끼로 11끼 증가한 것으로 나타났다.

개인화 경향도 두드러지고 있다. 변화에 적극적으로 대응하는 MZ세대는 자신을 위한 투자로 건강기능식품에 지갑을 열고 있기 때문이다. CJ제일제당은 이 같은 시장 변화에 선제적으로 대응하기 위해 지난 1월 건강사업부를 독립시켜 CJ웰케어를 출범하고 맞춤형 건강기능식품 브랜드를 선보일 예정이다.

집밥 메뉴도 갈수록 세분화되고 있다. HMR·배달음식·밀키트를 활용해 외식의 전유물이었던 양식·중식 등의 다양한 메뉴들을 집밥으로 차려 먹는 것이 일상이 됐다. 실제 지난해 가정에서 차린 한식 식단의 비중은 1.2%p 감소한 반면 양식과 중식 등은 그만큼 늘었다. CJ제일제당의 간편식 브랜드 고메의 중화식 제품은 지난해 매출이 전년 대비 3배 성장했다.

급변하는 식품시장 속에서 연구개발 및 투자를 통한 미래 먹거리 선점 경쟁도 더욱 치열해질 것으로 보인다. 신기술 집약체로 불리우는 '대체육', '배양육', '친환경 조미소재' 등이 대표적이다. CJ제일제당은 지난해 비건 인증을 받은 100% 식물성 '비비고 플랜테이블 만두'를 출시한 데 이어 올해는 대체육 기술을 발전시켜 라인업을 확대할 계획이다. 농심은 식물성 재료로 만든 음식만 제공하는 비건 레스토랑을 오픈할 예정이고 SK도 1000억원대 펀드를 조성해 대체식품 시장 공략에 나섰다.

마지막으로 지속가능식품의 출시도 증가할 것으로 보인다. 이미 글로벌 및 국내 주요 식품기업은 고객이 사용한 용기를 직접 수거하는 등 플라스틱 사용량 감축에 힘을 쏟고 있다. 또 푸드 업사이클링도 새로운 트렌드로 떠오르고 있다. 콩비지·깨진 쌀 등 버려지는 것들이 당연했던 식품 부산물로 만든 친환경 제품들이 증가하는 추세다.

임영하 CJ제일제당 트렌드인사이트팀 팀장은 "일상 회복이 기대되는 올해 식문화 트렌드에는 보다 편리하게 건강과 취향을 챙기고 지속가능한 미래를 위해 기업과 소비자가 함께 노력하는 모습이 담길 것"이라며 "빠르게 변화하는 소비 트렌드를 먼저 읽고 이에 부합하는 제품과 서비스를 지속적으로 선보일 것"이라고 말했다.

구은모 기자 gooeunmo@asiae.co.kr