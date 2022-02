이준석 “李 ‘졸음쉼터 태양광’은 화장실용..중국만 좋은 일 시켜”

"태양광 중국만 좋은 일..민주당이 찬 똥볼, 정의당 자살골"

[아시아경제 구채은 기자] 이준석 국민의힘 대표는 2일, 이재명 더불어민주당 후보의 '졸음쉼터 태양광'설치를 화장실용이라며 평가절하했다.

이 대표는 2일 사회관계망서비스(SNS)를 통해 "묻지마 태양광이 훨씬 무식한데 왜 태양광에 반대하면 무식한 취급하는지 모르겠다"며 이같이 말했다. 그러면서 "왜 태양광이라는 세글자만 보면 눈이 뒤집히는지 모르겠다"고 저격했다.

이 대표는 "이재명 후보의 '졸음쉼터에 태양광 발전패널을 설치해 그늘막으로 활용하고, 생산되는 전력은 쉼터 내 화장실 등에 활용할 수 있게 한다'는 공약은 화장실용 태양광일 뿐이다"고 했다.

그는 "졸음쉼터 태양광을 그늘막으로 활용하려면 패널이 달린 차양막을 매우 높게, 넓게 설치해야 하는데 구조물 비용으로만 해도 엄청난 원가가 들고 그 소규모 태양광에서 나온 전력으로 원가 절대 못채운다"고 지적했다.

이 대표는 "후안무치한 태양광 마니아들 덕에 이득 보는 이들은 태양광 업자들이고, 태양광 셀의 70% 가까이를 공급하는 중국이다"며 "민주당이 똥볼차고, 정의당이 뭔지 모르고 태양광 세글자에 흥분해서 자살골을 넣는 이런 구조는 이제 척결해야 한다"고 밝혔다.

