윤석열 “원천징수영수증 원할 때 직접 발급토록 법·제도 개선할 것”

28번째 '석열씨의 심쿵약속'

원천징수증 발급 시스템 개선

[아시아경제 구채은 기자] 윤석열 국민의힘 대선 후보는 2일 "원천징수영수증이 필요한 경우 직접 즉시 발급할 수 있도록 법적·제도적 시스템을 개선하겠다"고 공약했다.

윤 후보는 이날 28번째 '석열씨의 심쿵약속' 보도자료에서 "근로자가 퇴사하는 경우 해당 회사에 대한 원천징수를 국세청(홈택스)에 신고하도록 하고 개인이 원하는 경우 온라인에서 즉시 발급할 수 있도록 하는 방식"이라고 설명했다.

이직한 직장인은 매년 2월 연말정산 시기에 이전 직장에서 받은 원천징수영수증을 발급받아 현 직장에 내야 한다. 하지만 이전 직장과 관계가 원만하지 않거나 폐업한 경우 원천징수영수증을 분실한 뒤 다시 발급받기가 번거로워 제도 개선의 필요성이 있다고 윤 후보는 지적했다.

윤 후보는 "약속이 시행되면 근로자와 원천징수의무자 모두 쉽고 간편하게 연말정산을 이행할 수 있다"고 말했다.

