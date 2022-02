연휴 마지막 날, 북적이는 김포공항 코로나 선별검사소

설 연휴 마지막 날인 2일 서울 강서구 김포공항 국내선 청사 입국장이 고향을 찾았거나 여행을 다녀온 사람들로 북적이고 있다. 일상으로 복귀하는 아쉬움과 가족들을 만난 기쁨이 뒤섞인 표정이었다. 공항 앞 코로나19 임시 선별검사소에는 집으로 향하기 전 검사를 받으려는 귀경객들의 발길이 이어졌다. 앞서 방역당국은 신규 확진자가 매일 역대 최다치를 경신하면서 연휴 귀성이나 여행 등 이동을 자제해 달라고 당부했다. 현장 사진을 모아본다.

