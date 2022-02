자녀가 받은 설날 세뱃돈...어떻게 굴려야 좋을까

[아시아경제 박지환 기자] 설 명절 연휴도 끝자락에 왔다. 매년 맞는 명절이지만 자녀들이 받는 세뱃돈을 어떻게 할지는 부모들의 항상 고민거리다.

과거에는 예·적금 통장을 만들어 주거나 갖고 싶은 장난감을 사주는 것이 대부분이었지만 이제는 차츰 옛말이 돼가고 있다. 몇년 새 주식투자에 대한 국민적 관심이 커지면서 최근 조정기를 크게 겪은 삼성전자 등 국내 증시 대장주 주식을 사주려는 부모들이 늘고 있다. 아이들이 경제 관념을 가질 수 있는 것은 물론 시간이 흘러 쏠쏠한 수익도 기대할 수 있기 때문이다.

그렇다면 자녀에게 주식을 사주려면 어떤 방법이 좋을까. 가장 보편적인 방법은 자녀 명의의 증권계좌를 만들어주는 것이다. 계좌 개설후에는 자녀들이 많이 접하는 게임을 만든 회사의 주식을 사주거나 자주 먹는 간식거리를 만드는 회사 주식을 사주는 식이다. 금융투자업계 관계자는 "아이들이 매일 하는 게임을 만든 회사나 주말마다 가는 대형마트 등 실생활에서 많이 접하는 종목을 택하면 아이들의 경제 교육과 함께 훗날 종잣돈 마련도 가능하다"고 말했다.

자녀의 대학등록금 등 목돈 마련을 위해 어린이 펀드에 가입하는 방법도 있다. 어린이 펀드는 자녀가 성인이 됐을 때 필요한 목돈을 마련하면서 자연스럽게 경제와 투자 개념도 길러줄 수 있다. 세제 혜택은 덤이다. 세법상 미성년인 자녀 이름으로 가입한 펀드는 만 18세까지 10년간 2000만원(원금기준)까지 세금을 내지 않고 증여할 수 있다. 대부분의 판매사들은 어린이 펀드 가입자에게 경제교육 프로그램 운영, 어린이 눈높이에 맞춘 운용보고서 제공 등의 각종 부가 혜택도 제공 중이다.

자녀들이 받은 용돈으로 '주식 상품권'을 사는 방법도 있다. 신한금융투자는 스타벅스, 넷플릭스, 애플 등 인기 해외주식을 구매할 수 있는 소액 주식 상품권을 판매하고 있다. 예를 들면 스타벅스는 4100원, 넷플릭스는 1만2000원 등을 지불하면 해당 금액에 맞는 주식을 살 수 있다.

박지환 기자 pjhyj@asiae.co.kr