"가치소비 트렌드" 달리살다, 국내 중소업체 판로 확대

입점 국내 중소업체 6배 증가…매출 7.2배 늘어

[아시아경제 김유리 기자] GS리테일이 운영하는 가치소비 전문몰 달리살다는 입점한 국내 중소업체 규모가 올해 1월 기준 론칭 초기(20년 10월) 대비 6배 늘었다고 2일 밝혔다. 같은 기간 달리살다를 통해 선보인 국내 중소업체 상품의 매출은 7.2배 증가했다.

달리살다는 2020년 10월 '미닝아웃' 트렌드 확산에 맞춰 GS리테일이 론칭한 가치소비 전문 온라인몰이다.

달리살다는 "중소 업체와 협력해 눈에 띄는 성과를 내고 있다"며 최근 사례로 강릉 지역 커피 명소인 '봉봉방앗간'과 손잡고 출시한 '봉봉방앗간 드립백 커피'를 꼽았다. 달리살다는 최상급 원두를 당일 로스팅하고 핸드드립 원칙을 고수하며 생산하는 '봉봉방앗간'의 고품질 커피를 유통사 최초로 상품화 해 지난 11월 단독 출시했다.

출시 직후 입소문을 탄 '봉봉방앗간 드립백 커피'는 1주일 만에 달리살다가 운영하는 커피 카테고리 전체 매출 1위에 올라섰고 출시 1달여 만에 매출 규모가 10배 이상 증가했다.

달리살다는 '봉봉방앗간 드립백 커피'를 찾아 신규 유입되는 고객이 지속 증가하고 있는 데이터를 반영해 오는 8일 오후 5시까지 '봉봉방앗간 드립백커피' 9종을 정가 대비 33%할인된 가격에 구매할 수 있는 파격 딜 프로모션을 진행한다.

달리살다 관계자는 "달리살다의 전문성과 보유한 소비자와의 접점을 만들고자 국내 중소업체의 협업 요청이 이어지고 있다"며 "우수한 국내 중소 업체의 경쟁력 있는 상품을 적극 발굴해 판로를 열어주는 동시에 달리살다의 차별화 상품 경쟁력 또한 강화해 가는 윈-윈 협업을 확대해 갈 것"이라고 말했다.

김유리 기자 yr61@asiae.co.kr